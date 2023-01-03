Neslican Tay'ın hayatını anlatan 'Demir Kadın' filminden ilk fragman geldi
Kansere karşı verdiği umut dolu mücadelesiyle bilinen Neslican Tay'ın hayatı, "Demir Kadın" adıyla izleyici karşısına çıkıyor. Filmden ilk fragman geldi. Yapım, 27 Ocak'ta sinemada olacak.
Yaşam öyküsüyle birçok kişiye ilham kaynağı olan, hastalığı sürecindeki pozitif enerjisi ile hatırlanan Neslican Tay'ın hayatı film oldu.
24 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak "Demir Kadın: Neslican" adlı film, 27 Ocak'ta sinemalarda olacak.
Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.
KADRODA KİMLER VAR?
Filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.
İşte filmden ilk fragman:
"Ben Neslican Tay. Yaşadıklarım değil, mücadelem çok güzel!"#DemirKadınNeslican, 27 Ocak'ta sadece sinemalarda. #NeslicanTay #fragman— Demir Kadın: Neslican (@NeslicanFilm) January 2, 2023
Fragmanın tamamı: https://t.co/zA3rgWgxzg pic.twitter.com/oterBwKoyS
Kanseri üç kez yenen Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında "Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim" demişti. Tay Eylül 2021'de, 21 yaşındayken hayatını kaybetti.
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