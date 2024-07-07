Hafta sonunu evde geçirenlere 5 film önerisi

Yayınlanma: 07.07.2024 - 10:16

Güncelleme: 07.07.2024 - 10:16

Hafta sonu evde sakin ve huzurlu geçirmek isteyenler için birbirinden özel 5 film...

1. Yeni Hayat – Cast Away (2000) – IMDb: 7.8

En iyi Tom Hanks filmleri arasında yer alan yapım, uçağı Güney Pasifik’teki ıssız bir adaya düşen bir FedEx çalışanının burada yaşamaya çalışmasını konu alıyor. Filmde Tom Hanks’in yanı sıra Helen Hunt rol alıyor. Ayrıca Tom Hanks, filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday olmuştu.

2. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (2004) – IMDb: 7.9

En iyi Türk filmleri arasında yer alan yapım, köylerinde film oynatmaya çalışan iki çocuğun hikayesini konu alıyor. Recep ve Mehmet, film aşkı ile yanıp tutuşan iki çocuktur. Yaşadıkları kasabada gündüzleri çalışıp geceleri derme çatma bir film projeksiyon makinesi yapmaya çalışırlar. Diğer yandan da rejisörlük hayalleri kurarlar. Bir de Recep kendinden yaşça büyük olan Nihal’e aşık olunca unutulmaz bir yaz mevsimi yaşarlar.

3. Çizgili Pijamalı Çocuk – The Boy in the Striped Pajamas (2008) – IMDb: 7.8

Nazi Almanyası, Bruno’nun babasını görevli olarak Polonya’ya gönderir. Bruno, kasabadaki toplama kampının tel örgülerinin öbür yanındaki bir çocukla arkadaş olur. Ancak iki çocuk arasında gelişen bu dostluk, özellikle oğlunun bu kampla ilgili gerçeği öğreneceğinden kuşkulanan Alman annenin endişelerini artıracaktır. Çünkü Bruno ve ailesinin yeni evleri bir buçuk milyon Yahudi’nin Nazilerce öldürüldüğü Auschwitz toplama ve yok etme kampı’nın bitişiğindedir.

4. Terabithia Köprüsü – Bridge to Terabithia (2007) – IMDb: 7.1

Aynı isimli romandan sinemaya uyarlanan film, Jess adındaki bir çocuğun sihirli hikayesini anlatıyor. Jess okulundaki tüm koşu yarışlarının birincisidir, ta ki okula Leslie isimli kız gelene kadar. Kısa zamanda çok iyi arkadaş olan Leslie ile Jess, evlerinin yakınında bulunan ormanda devlerden, perilerden, trollerden ve cücelerden oluşan, Terabithia adında hayali bir krallık kurarlar.

5. Yatak Odasında – In the Bedroom (2001) – IMDb: 7.4

Evli olan Matt ve Ruth küçük bir kasabada yaşamaktadır. Matt doktorluk yapar, Ruth okuldaki koroyu çalıştırır ve oğulları Frank ise öğrencidir. Bir gün Frank kendisinden yaşlı ve iki çocuklu bir kadın olan Nathalie ile görüşmeye başlar. Frank’in ailesi bunun geçici bir ilişki olduğunu düşünür. Ancak Frank, Nathalie için okulu bırakma kararı alınca işler çığırından çıkmanın eşiğine gelir. Bu arada Nathalie’nin eski kocası Frank’in peşine düşer.