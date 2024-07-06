Sıkı Tutun filminin konusu ne? Sıkı Tutun filmi oyuncuları kim?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sıkı Tutun filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. Peki, Sıkı Tutun filminin konusu ne? Sıkı Tutun filmi oyuncuları kim?
İzleyenleri ekrana bağlayan Sıkı Tutun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Peki, Sıkı Tutun filminin konusu ne? Sıkı Tutun filmi oyuncuları kim?
SIKI TUTUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İki arkadaş arasındaki kaya tırmanış macerası korkunç bir kabusa dönüşür. Kelly, en iyi arkadaşının cinayetini kameraya kaydettikten sonra, kanıtları ve önlerine çıkan herkesi yok etmek için her şeyi yapacak olan sıkı sıkıya bağlı bir arkadaş grubunun bir sonraki hedefi haline gelir. Çaresizlik içinde, tehlikeli bir dağ uçurumuna tırmanır ve sadece 20 metre ötedeki katillerle kapana kısıldığında hayatta kalma içgüdüsü test edilir.
SIKI TUTUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Ben Lamb- Joshua rolünde
- Brittany Ashworth- Kelly rolünde
- Anais Parello- Sophie rolünde
- Nathan Welsh- Reynolds rolünde
- Louis Boyer- Nathan rolünde
- David Wayman- Taylor rolünde
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