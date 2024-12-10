Yayınlanma: 10.12.2024 - 18:57

Güncelleme: 10.12.2024 - 18:57

Özel Tim: Çatışma filminin yönetmen koltuğunda Benny Boom oturuyor. Filmin senaristliğini Reed Steiner, Michael Albanese, Ed Arneson ve Randy Walker üstleniyor. Peki, Özel Tim: Çatışma filminin konusu ne? Özel Tim: Çatışma filminin oyuncuları kim?

ÖZEL TİM: ÇATIŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Detroit’e bir SWAT timi kurması için gönderilen LAPD şefi Paul Cutler,birden kendini devlet tarafından korunan bir dahinin hedefi halinde bulur

ÖZEL TİM: ÇATIŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Benny Boom

Gabriel Macht

Robert Patrick

Carly Pope

Giancarlo Esposito

Kristanna Loken

Matt Bushell

Nicholas Gonzalez

Micah A. Hauptman

Darcy Leutzinger

Gino Anthony Pesi

Kevin Phillips

Brad Bukauskas

Ele Bardha

Lauren Mae Shafer

Tim Holmes

Patrick Potochick

Chameria Law

Jay Hawkins

Michael B. Clark

ÖZEL TİM: ÇATIŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Özel Tim: Çatışma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.