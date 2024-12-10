Özel Tim: Çatışma filminin konusu ne? Özel Tim: Çatışma filminin oyuncuları kim?
Özel Tim: Çatışma (S.W.A.T. : Firefight) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Özel Tim: Çatışma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Özel Tim: Çatışma filminin konusu ne? Özel Tim: Çatışma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Özel Tim: Çatışma filminin yönetmen koltuğunda Benny Boom oturuyor. Filmin senaristliğini Reed Steiner, Michael Albanese, Ed Arneson ve Randy Walker üstleniyor. Peki, Özel Tim: Çatışma filminin konusu ne? Özel Tim: Çatışma filminin oyuncuları kim?
ÖZEL TİM: ÇATIŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?
Detroit’e bir SWAT timi kurması için gönderilen LAPD şefi Paul Cutler,birden kendini devlet tarafından korunan bir dahinin hedefi halinde bulur
ÖZEL TİM: ÇATIŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Benny Boom
Gabriel Macht
Robert Patrick
Carly Pope
Giancarlo Esposito
Kristanna Loken
Matt Bushell
Nicholas Gonzalez
Micah A. Hauptman
Darcy Leutzinger
Gino Anthony Pesi
Kevin Phillips
Brad Bukauskas
Ele Bardha
Lauren Mae Shafer
Tim Holmes
Patrick Potochick
Chameria Law
Jay Hawkins
Michael B. Clark
ÖZEL TİM: ÇATIŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Özel Tim: Çatışma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
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