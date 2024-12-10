Sen Ağlama İstanbul dizisi konusu nedir? Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 10.12.2024 - 11:10

Güncelleme: 10.12.2024 - 11:10

Adı daha önce Şehrazat olarak duyurulan ancak daha sonra Sen Ağlama İstanbul olarak değiştirilen dizi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Sen Ağlama İstanbul dizisi konusu nedir? en Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları kimler?

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİ KONUSU

Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay’ın birlikte kaleme aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin konusu şöyle;

İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder.

Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım ister.

Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey’in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz.

Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yapımcılığını ise Onur Güvenatam’ın yürüttüğü Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda;

İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi isimler yer alıyor.

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİ NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı‘nın oturduğu Star TV’nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana geliyor.