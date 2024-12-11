Soğuk Savaş filminin konusu ne? Soğuk Savaş filminin oyuncuları kim?
Soğuk Savaş (Zimna Wojna) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Soğuk Savaş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Soğuk Savaş filminin konusu ne? Soğuk Savaş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Soğuk Savaş filminin yönetmen koltuğunda Pawel Pawlikowski oturuyor. Filmin senaristliğini Pawel Pawlikowski, Janusz Glowacki üstleniyor. Peki, Soğuk Savaş filminin konusu ne? Soğuk Savaş filminin oyuncuları kim?
SOĞUK SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Soğuk Savaş, birbirinden tamamen farklı farklı karakterlere sahip bir kadın ve bir erkek arasındaki tutkulu ama imkansız bir aşkın öyküsünü anlatıyor. Zula ve Wiktor birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip olan iki aşıktır. Her ne kadar birbirleriyle anlaşamayacak tipler olsalar da kader onların yollarını ayrılmayacak şekilde birbirine bağlar. Soğuk Savaş sırasında Polonya’dan Berlin’e, Yugoslavya’dan Paris’in gece kulüplerine uzanan filmde, siyasi görüş, karakter ve kaderin cilvesiyle savrulan Zula ve Wiktor’un tutkulu aşkı ele alınıyor. Romantik dram filmi Soğuk Savaş'ın yönetmenliğini Ida, Aşk Yazım ve Gizemli Kadın filmlerinin yönetmeni Pawel Pawlikowski üstleniyor. Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc ve Agata Kulesza gibi isimleri kadrosunda bulunduran film, 2018 Cannes Film Festivali'nden En İyi Yönetmen ödülü ile döndü. San Sebastián ve Toronto gibi uluslararası film festivallerinden de adaylıklar kazanan yapım, Polonya Film Festivali'nden ise 4 ödül birden kazanmayı başardı.
SOĞUK SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Joanna Kulig
Tomasz Kot
Borys Szyc
Agata Kulesza
Jeanne Balibar
Cédric Kahn
Martin Budny
Philip Lenkowsky
Adam Woronowicz
Adam Ferency
Adam Szyszkowski
Slavko Sobin
Drazen Šivak
Aleksandra Yermak
Krzysztof Materna
Aloïse Sauvage
SOĞUK SAVAŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Soğuk Savaş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.
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