Yayınlanma: 11.12.2024 - 17:22

Güncelleme: 11.12.2024 - 17:22

Soğuk Savaş filminin yönetmen koltuğunda Pawel Pawlikowski oturuyor. Filmin senaristliğini Pawel Pawlikowski, Janusz Glowacki üstleniyor. Peki, Soğuk Savaş filminin konusu ne? Soğuk Savaş filminin oyuncuları kim?

SOĞUK SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Soğuk Savaş, birbirinden tamamen farklı farklı karakterlere sahip bir kadın ve bir erkek arasındaki tutkulu ama imkansız bir aşkın öyküsünü anlatıyor. Zula ve Wiktor birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip olan iki aşıktır. Her ne kadar birbirleriyle anlaşamayacak tipler olsalar da kader onların yollarını ayrılmayacak şekilde birbirine bağlar. Soğuk Savaş sırasında Polonya’dan Berlin’e, Yugoslavya’dan Paris’in gece kulüplerine uzanan filmde, siyasi görüş, karakter ve kaderin cilvesiyle savrulan Zula ve Wiktor’un tutkulu aşkı ele alınıyor. Romantik dram filmi Soğuk Savaş'ın yönetmenliğini Ida, Aşk Yazım ve Gizemli Kadın filmlerinin yönetmeni Pawel Pawlikowski üstleniyor. Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc ve Agata Kulesza gibi isimleri kadrosunda bulunduran film, 2018 Cannes Film Festivali'nden En İyi Yönetmen ödülü ile döndü. San Sebastián ve Toronto gibi uluslararası film festivallerinden de adaylıklar kazanan yapım, Polonya Film Festivali'nden ise 4 ödül birden kazanmayı başardı.

SOĞUK SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joanna Kulig

Tomasz Kot

Borys Szyc

Agata Kulesza

Jeanne Balibar

Cédric Kahn

Martin Budny

Philip Lenkowsky

Adam Woronowicz

Adam Ferency

Adam Szyszkowski

Slavko Sobin

Drazen Šivak

Aleksandra Yermak

Krzysztof Materna

Aloïse Sauvage

SOĞUK SAVAŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Soğuk Savaş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.