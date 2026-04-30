Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aşır’ın vurulmasının ardından hastaneye yetiştirilir; ancak o sırada hastanede cerrah yoktur. Aşır’ı hayatta tutmak için Serhat Ağa yeniden ameliyat masasına dönmek zorunda kalır.

Ziyan’ın hapiste olması ve Aşır’ın vurulmasıyla Kordağlılarcephesindeki otorite boşluğu iyice belirginleşir. Bu otorite boşluğunda, Ziyan’ın belirlediği yeni isim tam bir şok etkisi yaratır. Ziyan, verdiği bu kararla kendi hayatını tehlikeye atar.

Diğer yandan Serhat, Aşır’ı vuranın peşine düşerken bu konuda fevri hareket eden Yıldız ile karşı karşıya gelir. Yıldız’ın bu beklenmedik hareketi Melek’in elini güçlendirir.

Tüm bunlar yaşanırken Akif ile Nida’nın ilişkisi de artık gün yüzüne çıkmaya başlar. Bu ilişkinin açığa çıkmasına neden olan Hicran ise başına gelecek felaketten habersizdir.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hicran ve Ziyan Ağa her ikisi de ölümle pençeleşmektedir. Hicran’ın kardeşi olduğunu öğrenen Serhat, kardeşinin kalbi ile düşmanını yaşatacak mıdır? Aslında Serhat için karar nettir ama bedeli ağırdır. Aşır için ise bu karar, affedilemez bir yıkım olur. Diğer yandan Akif ve Nida’nın ilişkisi ortaya çıkarken, Aşır kendisini vuranın Akif olduğunu öğrenir ve hesaplaşmanın yönü değişir.

Yıldız ve Melek arasındaki gerilim ise Ayten’in kurduğu sinsi oyunla daha da büyür. Yıldız ile Melek arasındaki özür dileme meselesi Ağalar meclisinde bambaşka bir skandala dönüşür ve Serhat, herkesin gözü önünde gücünü kaybeder. Urfa’da tüm dengeler değişirken bundan böyle verilen hiçbir karar, masum değildir.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 30. bölümü 30 Nisan Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.