TRT1 ekranlarında Cuma akşamları büyük bir ilgiyle takip edilen Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz 1 Mayıs yarın akşam var mı?

TAŞACAK BU DENİZ 1 MAYIS YARIN VAR MI, YOK MU?

Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle 1 Mayıs 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT1'de ekrana gelecek.

TRT1 YAYIN AKIŞI 1 MAYIS 2026 CUMA

05.38 İstiklal Marşı

05.40 TEKRAR Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.35 TEKRAR Beni Böyle Sev

09.20 TEKRAR Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 TEKRAR Seksenler

13.50 TEKRAR Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 TEKRAR Gönül Dağı

03.00 TEKRARBenim Adım Melek