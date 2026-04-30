Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünde ne oldu?

Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Geçmişin gömülü sırları birer birer ortaya çıkarken, Aldur Köşkü’nde dengeler altüst olur. Ferman, öfkesini yalnızca Dicle’ye değil, ona destek olan Feride’ye de yöneltir ve köşkte büyük bir kaos yaratır. Kontrolünü giderek kaybeden Ferman, karşısında beklemediği bir güç bulunca kendini ve hâkimiyetini korumak için yeni hamleler planlar.

Yıllar sonra öğrendikleriyle sarsılan Erkan, Dicle’nin iyiliği için zor bir ikilemin içine düşer. Geçmişteki hatasının yükünü taşıyan Dicle ise kimseye açıklayamadığı bir kararın eşiğine gelir ve tek başına çıktığı yolculukta büyük tehlikelerle yüzleşir. Erkan, Dicle’yi kurtarmak ve onu eski hâline döndürebilmek için asla başvurmak istemediği bir yola sürüklenir.

Civan ise geçmişin yükünü yıllar sonra omuzlarından atmışken bu kez başka bir sorunla karşı karşıyadır. Tahir de kendine yeni bir amaç bulmuştur ve onun peşine düşer.

Fikret’in yeniden özgürlüğüne kavuşması, Aldur ailesinde tedirginliği artırır. Boş durmayan Fikret’in yeni hedefi Erkan’dır. Erkan’ın ona karşı yaptığı bir hamle ise Fikret’i daha da öfkelendirir. Onu yok etmeye yönelik planı yalnızca Erkan’ı değil, çevresindeki herkesi etkileyecek ve Fikret’i de kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakacaktır.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Karanlık saldırının ardından Civan yaşam savaşı verirken, diğerleri kurtulur. Yaşanan bu hadise, Nilüfer’in Civan’a karşı hislerini sorgulamasına neden olurken; Erkan ve Dicle’nin kaderi de bir kez daha birbirine kilitlenir.

Öte yandan Aldur ailesi, sadece saldırıyla değil, geçmişin gölgeleriyle de sarsılır. Fikret’i durduran büyük sır, ona geldiği noktada Erkan’ı yok etmesi değil, kazanması gerektiğini gösterir. Ancak yaşananlardan sonra bu hiç de kolay değildir.

Esat ise ailesinin başına gelenler nedeniyle Fikret’le yüzleşir. İnci, geçmişteki sır yüzünden ailesi Fikret’le her karşı karşıya geldiğinde gerilir. Bununla birlikte öğrendiği başka bir bilgiyle, özellikle Fatoş’a karşı harekete geçer.

Diğer yandan Aldur ailesi, medyanın acımasız sorularıyla karşı karşıya kalır. Olaylar farklı yönlere çekilir. Bu durum, Dicle’nin yeni bir karar almasına neden olur. Kalbinin en derininde bu kararı uygulamak için harekete geçer ve bunu Erkan’dan gizler. Sevdiği adamı mutlu etmek için bu kararı almış olsa da Erkan gerçeği öğrenir ve büyük bir acı yaşar.

İnci ise Dicle’ye karşı başka planların peşindedir. Esat’la evlilik yıl dönümleri için düzenlediği yemeğe herkesi davet eder. Görünen amacı, çevreye karşı imajını düzeltmektir. Ancak bu yemeğin merkezinde, herkesten gizlediği ve Dicle’ye haddini bildirmek için kurduğu büyük bir oyun vardır. Ne var ki bu oyun her şeyi alt üst eder ve Erkan’ı büyük bir itirafın eşiğine getirir.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sevdiğim Sensin dizisinin 11. bölümü 30 Nisan Perşembe günü Star TV ekranlarında yayımlanacak.