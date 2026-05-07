Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hicran ve Ziyan Ağa her ikisi de ölümle pençeleşmektedir. Hicran’ın kardeşi olduğunu öğrenen Serhat, kardeşinin kalbi ile düşmanını yaşatacak mıdır? Aslında Serhat için karar nettir ama bedeli ağırdır. Aşır için ise bu karar, affedilemez bir yıkım olur. Diğer yandan Akif ve Nida’nın ilişkisi ortaya çıkarken, Aşır kendisini vuranın Akif olduğunu öğrenir ve hesaplaşmanın yönü değişir.

Yıldız ve Melek arasındaki gerilim ise Ayten’in kurduğu sinsi oyunla daha da büyür. Yıldız ile Melek arasındaki özür dileme meselesi Ağalar meclisinde bambaşka bir skandala dönüşür ve Serhat, herkesin gözü önünde gücünü kaybeder. Urfa’da tüm dengeler değişirken bundan böyle verilen hiçbir karar, masum değildir.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hicran’ı kaybetmenin acısını derinden yaşayan Aşır’ın, Akif’i de uçurumdan atmasıyla iki konakta da gerilim artar. Akif’ten sonra Aşır’ın hedefinde bu kez babası Ziyan Ağa vardır. Serhat’la birlikte onunla hesaplaşmaya kararlıdırlar.

Ziyan Ağa’nın eski gücüne kavuşmasını isteyen Melek ise onu Serhat ve Aşır’a karşı korumaya çalışır. Ancak Melek, Ziyan Ağa’nın yaptıklarını öğrendiğinde dengeler değişir. Ziyan Ağa, Melek’in kendisini korumaya devam etmesi için ona çok önemli bir sır verir. Bu sır, Yıldız ile Serhat’ın ilişkisini temelden sarsacak kadar büyüktür.

Yıldız, Melek’in Ziyan’dan öğrendiği sırla sarsılmışken, annesi Ayten’in onun hakkındaki düşüncelerini ve Kenan’la birlikte kurduğu planı da öğrenince ikinci bir yıkım yaşar. Yıldız, tüm bu yaşananların içinden nasıl çıkacaktır?

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 31. bölümü 7 Mayıs Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.