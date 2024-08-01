Marvel filmleri izleme sırası: Hangi film ilk önce izlenmeli?
Marvel Sinematik Evreni (MCU), birbirine bağlı hikayeleri ve karakterleriyle büyük bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Ancak bu evrene adım atarken filmleri doğru sırayla izlemek, hikayelerin akışını ve karakter gelişimlerini daha iyi anlamanızı sağlar.
Kaptan Amerika: İlk Yenilmez (2011)
MCU'nun kronolojik olarak başlangıç noktası, 2. Dünya Savaşı döneminde geçen "Kaptan Amerika: İlk Yenilmez" filmiyle başlıyor. Steve Rogers'ın Kaptan Amerika'ya dönüşümünü ve HYDRA ile mücadelesini izleyin.
Kaptan Marvel (2019)
1990'larda geçen "Kaptan Marvel", Carol Danvers'ın güçlerini keşfetme hikayesini anlatıyor. Bu film, Avengers ekibinin kuruluşuna giden yolu aydınlatıyor.
Iron Man (2008)
Tony Stark'ın, Iron Man zırhını geliştirerek süper kahraman olmaya karar verdiği bu film, modern MCU'nun temellerini atıyor. Teknoloji ve kahramanlık dolu bir başlangıç yapın.
Iron Man 2 (2010)
Tony Stark'ın Iron Man kimliğinin dünyaya açıklanmasının ardından yaşadığı zorlukları konu alan "Iron Man 2", SHIELD'in ve Natasha Romanoff'un (Black Widow) tanıtıldığı önemli bir film.
Thor (2011)
Asgard'dan Dünya'ya sürgün edilen Thor'un hikayesini izleyin. Bu film, hem kozmik hem de dünya üzerindeki olayları birbirine bağlıyor.
Yenilmezler (2012)
Nick Fury'nin Avengers ekibini bir araya getirdiği ve dünyayı tehdit eden Loki'ye karşı mücadelenin anlatıldığı bu film, MCU'nun ilk büyük buluşmasıdır.
Demir Adam 3 (2013)
Tony Stark'ın New York'taki olaylardan sonra yaşadığı travmaları ve Mandarin'e karşı mücadelesini izleyin. Iron Man'in kişisel gelişimine tanıklık edin.
Thor: Karanlık Dünya (2013)
Thor'un, Dark Elves ve liderleri Malekith ile mücadelesini anlatan bu film, MCU'nun kozmik hikayesini derinleştiriyor.
Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)
Steve Rogers'ın, eski dostu Bucky Barnes'ın Kış Askeri olarak dönüşüne karşı mücadelesini izleyin. Bu film, SHIELD'in çöküşünü ve HYDRA'nın yükselişini konu alıyor.
Galaksinin Koruyucuları (2014)
Farklı galaksilerden bir araya gelen kahramanların oluşturduğu ekibin, Ronan the Accuser'a karşı mücadelesini izleyin. Bu film, MCU'nun kozmik genişlemesini sağlıyor.
Galaksinin Koruyucuları Vol. 2 (2017)
Ekibin, Peter Quill'in (Star-Lord) babası Ego ile olan ilişkisini ve yeni tehditlere karşı mücadelesini izleyin. Ekip bağlarını güçlendiriyor.
Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)
Avengers ekibinin, Tony Stark'ın yarattığı yapay zeka Ultron'a karşı mücadelesini konu alan bu film, ekibin dağılma noktasına geldiği bir hikayeyi anlatıyor.
Karınca Adam (2015)
Scott Lang'in, küçülme yeteneğine sahip Karınca Adam olma yolundaki hikayesini izleyin. Bu film, MCU'nun farklı bir kahramanını tanıtıyor.
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016)
Avengers ekibinin, Sokovia Anlaşması nedeniyle ikiye bölünmesini ve iç çatışmalarını izleyin. Bu film, ekibin parçalanma noktasına geldiği önemli bir dönüm noktasıdır.
Kara Panter (2018)
Wakanda'nın kralı T'Challa'nın, tahtını koruma ve ülkesini dış tehditlere karşı savunma hikayesini izleyin. Bu film, Wakanda'nın kültürel ve teknolojik zenginliğini gösteriyor.
Örümcek-Adam: Eve Dönüş (2017)
Peter Parker'ın, liseli bir genç olarak süper kahraman olma yolundaki hikayesini izleyin. Iron Man'in mentorluk yaptığı bu film, genç kahramanın gelişimini anlatıyor.
Doktor Strange (2016)
Stephen Strange'in, mistik sanatlar konusunda bir usta haline gelme yolculuğunu izleyin. Bu film, MCU'ya büyü ve mistisizmi tanıtıyor.
Thor: Ragnarok (2017)
Thor'un, Asgard'ı Hela'nın tehdidinden kurtarma mücadelesini izleyin. Bu film, hem aksiyon hem de komedi dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.
Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (2018)
Avengers ekibinin, Thanos'a karşı verdikleri büyük mücadeleyi izleyin. Bu film, MCU'nun en büyük savaşını ve kahramanların fedakarlıklarını konu alıyor.
Karınca Adam ve Eşek Arısı (2018)
Scott Lang ve Hope van Dyne'in, Quantum Realm'e girişlerini ve Ghost adlı düşmanla olan mücadelelerini izleyin. Bu film, MCU'nun bilimsel keşiflerini genişletiyor.
Yenilmezler: Son Oyun (2019)
Thanos'un parmak şıklatmasının ardından kalan Avengers üyelerinin, durumu tersine çevirme mücadelesini izleyin. Bu film, MCU'nun büyük bir dönüm noktasını ve kahramanların final savaşını konu alıyor.
Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019)
Peter Parker'ın, Tony Stark'ın mirasını devralma ve yeni tehditlere karşı mücadele etme hikayesini izleyin. Bu film, MCU'nun 3. Aşaması'nın kapanışını yapıyor.
Shang-Chi ve On Halka Efsanesi
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin hikayesini konu ediyor. Shang-Chi'nin babası ölümsüz bir büyücüdür. Babası tarafından suikatçı olmak üzere eğitilen Shang-Chi aynı zamanda simya ve insanüstü güçlerle dövüş tekniklerini geliştirir. Babasının yıkıcı güçlere sahip biri olduğunu öğrenen Shang-Chi, güçlerini onun imparatorluğunu yıkmak için kullanacaktır. Babasının düşmanıyla dost olan kahraman, dünyayı gezecek ve birçok süper kahramanla yolları kesişecektir...
Eternals
İnsanlığın varoluşundan beri dünyayı koruyan, olağanüstü güçlere sahip bir grup kahramanın hikayesini konu ediyor. Deviantlar'ın artık tarihe karıştığı düşünülmektedir. Ancak insanlığın en eski düşmanı olan Deviantlar, beklenmedik bir şekilde geri döner. Bu durum insanlık için büyük bir tehlike oluşturur. Eternallar, insanlığı bir kez daha kurtarmak için yeniden bir araya gelmek zorunda kalırlar.
Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok
Kimliği açığa Örümcek-Adam'ın, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım istemesiyle birlikte yaşananları konu ediyor. Örümcek-Adam'ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı, halkın gözü önüne serilir. Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned'in hayatının da olumsuz etkilenmesine şahit olur. Arkadaşların üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım ister. Peter'ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, Unutma Büyüsü'nü yapmaya başlar. Ancak bu büyü, MJ, Ned, May ve Happy'nin de Örümcek-Adam'ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır. Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamasını, diğer kişilerin unutmasını isteyen Peter, Strange büyüyü yaparken parametreleri değiştirir. Ancak bu durum beklenmedik olaylara neden olur.
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