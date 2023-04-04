Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:08

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 12:08

Hayalet Sürücü (Ghost Rider), 2007 yapımı, Mark Steven Johnson'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, Marvel çizgi romanlarından esinlenilmiş bir sinema filmidir. Peki, Hayalet Sürücü filmi konusu nedir? Hayalet Sürücü filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

HAYALET SÜRÜCÜ FİLMİ KONUSU NE?

John Blaze babası ile birlikte motosiklet şovları yapan bir gençtir. Babasının kanser nedeniyle ölmek üzere olduğunu öğrendiği zaman karşısına esrarengiz bir yabancı çıkar. Kendisine ruhunu satması karşılığında babasını kanserden kurtaracağını söyler. Blaze kendisine uzatılan kontratı okumadan elinden damlayan bir kan damlası nedeni ile kontratı imzalamış sayılır. Ancak bu yabancı Mepistopheles'dir (şeytan) ve eski yıllarda da Amerika'da San Venganza'da pek çok ruhu hapsetmiştir. Blaze'e günü geldiğinde ona vereceği görevi yapması sayesinde kontratı geri vereceğini söyler ve yok olur. Blaze kontratı imzaladıktan bir gün sonra babası kanserden kurtulur, fakat uzun süredir planladığı bir motosiklet şovunu yaparken kaza geçirir ve ölür. Blaze bu olayın hıncı ile her şeyden uzaklaşmak ister ve aşkı Roxanne'yi terkeder.

Yıllar içerisinde Blaze göz kamaştırıcı bir motosiklet şovmeni olur. Bu arada Mepistopheles'in oğlu Blackheart'da dünyaya inmiş ve yanındaki üç iblis ile beraber kayıp kontratların peşine düşmüştür. Bunu gören Mepistopheles nihayetinde Blaze'i bulur ona vaktin geldiğini belirtir ve Blaze böylece gün karardıktan sonra artık bir Hayalet Sürücü'ye dönüşür ve iblislerin peşinde koşmaya başlar. Bu arada bir televizyon spikeri olan kız arkadaşı ile yeniden karşılaşmış ancak gerçekleri anlatmak konusunda hayli zorluklar yaşamaktadır.

Blackheart ve Blaze arasında sert çarpışmalar yaşanır. Bu arada Blaze bir mezarlıkta eski bir Hayalet Sürücü olan Caretaker ile karşılaşır. O Hayalet Sürücüler hakkında bilgileri olan biridir. Ona efsanelerden bahseder.

Daha sonra Blaze'in kız arkadaşının Blackheart tarafından esir alınması ile devam eden serüven Sen Vangenza'da hesaplaşmaya dek sürer. Blackheart'ın yok edilmesi sonrası Mepistopheles anlaşmanın sona erdiğini söylese de Blaze bunu kabul etmez ve gücünü kötülere karşı kullanmak için yeni maceralara yelken açacağının sinyallerini verir.

HAYALET SÜRÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI

Nicolas Cage - John Blaze (Hayalet Sürücü)

Eva Mendes - Roxanne Simpson

Wes Bentley - Blackheart

Sam Elliot - Caretaker

Peter Fonda - Mepistopheles

Donal Lague - Mack

HAYALET SÜRÜCÜ IMDb PUANI KAÇTIR?

Hayalet Sürücü (Ghost Rider) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 5.3 olarak belirlenmiştir.



