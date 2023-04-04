Recep İvedik 2 filminin konusu ne? Recep İvedik 2 filminin oyuncuları kimler?
Recep İvedik 2 filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yurttaşlar, Recep İvedik serisinin 2. filmi olan Recep İvedik 2 filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Recep İvedik 2 filminin konusu ne? Recep İvedik 2 filminin oyuncuları kimler?
Recep İvedik 2, Recep İvedik'in devamı niteliğinde olan 2008 yapımı komedi türündeki Türk filmi. Başrolünü Şahan Gökbakar'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar yaptı. Peki, Recep İvedik 2 filminin konusu ne? Recep İvedik 2 filminin oyuncuları kimler?
RECEP İVEDİK 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Recep'in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için harıl harıl iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan iş yerinde çeşitli maceralar yaşarken bir yandan da işi öğrenecektir.
RECEP İVEDİK 2 FİLMİ OYUNCULARI
- Şahan Gökbakar - Recep İvedik
- Gülşen Özbakan - Pakize İvedik
- Efe Babacan - Hakan İvedik
- Çağrı Büyüksayar - Ali Kerem
- Asiye Dinçsoy - Yakuza
- Zeynep Çamcı - Kasiyer
- Aysan Sümercan - Yoga Hocası
- Füsun Öztoprak - Eczacı
- Müjde Uzman - Yoga Resepsiyonisti
- Esin Gündoğdu - Eczaneye Gelen Müşteri
RECEP İVEDİK 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Recep İvedik 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlenmiştir.
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