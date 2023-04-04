Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 11:48

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 11:48

Recep İvedik 2, Recep İvedik'in devamı niteliğinde olan 2008 yapımı komedi türündeki Türk filmi. Başrolünü Şahan Gökbakar'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar yaptı. Peki, Recep İvedik 2 filminin konusu ne? Recep İvedik 2 filminin oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Recep'in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için harıl harıl iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan iş yerinde çeşitli maceralar yaşarken bir yandan da işi öğrenecektir.

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ OYUNCULARI

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Gülşen Özbakan - Pakize İvedik

Efe Babacan - Hakan İvedik

Çağrı Büyüksayar - Ali Kerem

Asiye Dinçsoy - Yakuza

Zeynep Çamcı - Kasiyer

Aysan Sümercan - Yoga Hocası

Füsun Öztoprak - Eczacı

Müjde Uzman - Yoga Resepsiyonisti

Esin Gündoğdu - Eczaneye Gelen Müşteri

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Recep İvedik 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlenmiştir.