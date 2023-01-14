Şahane Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1946 yılında vizyona giren Şahane Hayat filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Şahane Hayat filminin konusu ne? Şahane Hayat filminin oyuncuları kim? Şahane Hayat filminin IMDb puanı kaç?
Şahane Hayat (It's a Wonderful Life), yönetmenliğini üstlenen Frank Capra'nın ve senaristliğinde Albert Hackett ve Frances Goodrich'le birlikte çalıştığı, 2012 yapımlı dram/komedi filmidir.
ŞAHANE HAYAT FİLMİNİN KONUSU NE?
İflasın eşiğine gelen George Bailey, bir Noel gecesinde kendini nehre atarak intihar etmek üzeredir. Doğduğundan bu yana aynı küçük kasabada yaşayan Bailey kendisini buraya ve insanlarına adamış, hoşgörülü, güvenilir ve yardımsever bir insandır. Büyük Ekonomik Buhran'ı hasarsız atlatmış, babasından devraldığı konut ve finans şirketi aracılığı ile kasabalıların neredeyse tamamını konut sahibi yapmıştır. Bu arada para kazanmayı, mimar olma fırsatını, dünyayı gezmeyi, kısaca tüm hayallerini ertelemek zorunda kalmıştır. Kasabaya yaptığı bunca iyilik kötü yürekli banker Henry F. Potter (Lionel Barrymore)'ın çıkarları ile çakışır.
ŞAHANE HAYAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
James Stewart
Donna Reed
Lionel Barrymore
ŞAHANE HAYAT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Şahane Hayat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlenmiştir.
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