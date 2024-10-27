Hayat filminin konusu ne? Hayat filminin oyuncuları kim?
Hayat filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayat filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hayat filminin konusu ne? Hayat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hayat filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Zeki Demirkubuz üstleniyor. Peki, Hayat filminin konusu ne? Hayat filminin oyuncuları kim?
HAYAT FİLMİNİN KONUSU NE?
Mehmet’in kızı Hicran, evden kaçar. Mehmet bu durumu kızının nis¸anlısı Rıza ve ailesine ac¸ıklamaya gider. Rıza, başlarda nis¸anlısının zaten kendisini istemedigˆi du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨nden bu durumdan pek etkilenmez. Fakat git gide aşağılanmış hissetmeye başlayınca dayanamayıp Hicran'ın peşinden İstanbul'a gider.
HAYAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Miray Daner
Burak Dakak
Umut Kurt
Melis Birkan
Cem Davran
Doğu Demirkol
Osman Alkaş
Ozan Dağara
Kayhan Açıkgöz
HAYAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hayat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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