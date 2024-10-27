Hayat filminin konusu ne? Hayat filminin oyuncuları kim?

Hayat filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayat filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hayat filminin konusu ne? Hayat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Hayat filminin konusu ne? Hayat filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 18:35

Hayat filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Zeki Demirkubuz üstleniyor. Peki, Hayat filminin konusu ne? Hayat filminin oyuncuları kim? 

HAYAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Mehmet’in kızı Hicran, evden kaçar. Mehmet bu durumu kızının nis¸anlısı Rıza ve ailesine ac¸ıklamaya gider. Rıza, başlarda nis¸anlısının zaten kendisini istemedigˆi du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨nden bu durumdan pek etkilenmez. Fakat git gide aşağılanmış hissetmeye başlayınca dayanamayıp Hicran'ın peşinden İstanbul'a gider.

HAYAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Miray Daner

Burak Dakak

Umut Kurt

Melis Birkan

Cem Davran

Doğu Demirkol

Osman Alkaş

Ozan Dağara

Kayhan Açıkgöz

HAYAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.


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