Yayınlanma: 26.10.2024 - 09:39

Güncelleme: 26.10.2024 - 09:39

Michael Zimbalist'in yönetmenliğini üstlendiği Pele Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Pele Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Pele Bir Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Brezilyalı efsanevi futbolcu Pêle’nin hayatı konu ediniyor. 1958 yılında henüz 17 yaşında olan genç Pêle, adını futbol tarihine altın harflerle yazdıracaktır. Zira o yıl Brezilya’ya ilk Dünya Kupasını kazandıran gol onun ayağından çıkmıştır. Brezilya’nın fakir mahallelerinden birinde büyüyen ama sıra dışı oyun tarzı ile sıyrılan Pele, hırslı ve boyun eğmeyen bir karaktere de sahipti. Hayatı yoksullukla doluyken Pele, geleneklerine aykırı ve otantik oyun tarzı ile tüm olasılıklara karşı yenilmez duruşu sayesinde bir ülkenin ününü sonsuza kadar değiştirecektir.

PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Leonardo Lima Carvalho

Rolü : 10-13 yaş Pele

Kevin de Paula

Rolü : 13-17 yaş Pele

Vincent D'Onofrio

Rolü : Feola

Seu Jorge

Rolü : Dondinho

Colm Meaney

Rolü : George Raynor

Diego Boneta

Rolü : Jose

Felipe Simas

Rolü : Garrincha

Mariana Nunes

Rolü: Lucia