Pele Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Pele Bir Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim?
Pele Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor Peki, Pele Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Pele Bir Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim?
Michael Zimbalist'in yönetmenliğini üstlendiği Pele Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Pele Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Pele Bir Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Brezilyalı efsanevi futbolcu Pêle’nin hayatı konu ediniyor. 1958 yılında henüz 17 yaşında olan genç Pêle, adını futbol tarihine altın harflerle yazdıracaktır. Zira o yıl Brezilya’ya ilk Dünya Kupasını kazandıran gol onun ayağından çıkmıştır. Brezilya’nın fakir mahallelerinden birinde büyüyen ama sıra dışı oyun tarzı ile sıyrılan Pele, hırslı ve boyun eğmeyen bir karaktere de sahipti. Hayatı yoksullukla doluyken Pele, geleneklerine aykırı ve otantik oyun tarzı ile tüm olasılıklara karşı yenilmez duruşu sayesinde bir ülkenin ününü sonsuza kadar değiştirecektir.
PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Leonardo Lima Carvalho
Rolü : 10-13 yaş Pele
Kevin de Paula
Rolü : 13-17 yaş Pele
Vincent D'Onofrio
Rolü : Feola
Seu Jorge
Rolü : Dondinho
Colm Meaney
Rolü : George Raynor
Diego Boneta
Rolü : Jose
Felipe Simas
Rolü : Garrincha
Mariana Nunes
Rolü: Lucia
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