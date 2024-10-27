Yayınlanma: 27.10.2024 - 17:09

Güncelleme: 27.10.2024 - 17:09

Mahalleden Arkadaşlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstleniyor. Peki, Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu ne? Mahalleden Arkadaşlar filminin oyuncuları kim?

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

90’lı yıllarda geçen nostalji dolu sıcak bir aile filmi olan Mahalleden Arkadaşlar, küçük bir mahallede yaşayan Selçuk adındaki bir çocuğun hayatına odaklanıyor. İdolü olarak gördüğü İsmet’in gözüne girp, çetesine katılmak isteyen Selçuk, bu amaçla yakın arkadaşlarıyla birilikte bir çete kurar. Mahallenin altını üstüne getiren Selçuk ve arkadaşları bu süreçte kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alper Kul

Nurgül Yeşilçay

Murat Akkoyunlu

Esat Polat Güler

Şahin Kendirci

Yılmaz Gruda

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mahalleden Arkadaşlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.