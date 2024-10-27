Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu ne? Mahalleden Arkadaşlar filminin oyuncuları kim?
Mahalleden Arkadaşlar filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu ne? Mahalleden Arkadaşlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mahalleden Arkadaşlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstleniyor. Peki, Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu ne? Mahalleden Arkadaşlar filminin oyuncuları kim?
MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
90’lı yıllarda geçen nostalji dolu sıcak bir aile filmi olan Mahalleden Arkadaşlar, küçük bir mahallede yaşayan Selçuk adındaki bir çocuğun hayatına odaklanıyor. İdolü olarak gördüğü İsmet’in gözüne girp, çetesine katılmak isteyen Selçuk, bu amaçla yakın arkadaşlarıyla birilikte bir çete kurar. Mahallenin altını üstüne getiren Selçuk ve arkadaşları bu süreçte kendilerini türlü maceraların içinde bulur.
MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Alper Kul
Nurgül Yeşilçay
Murat Akkoyunlu
Esat Polat Güler
Şahin Kendirci
Yılmaz Gruda
MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mahalleden Arkadaşlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.
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