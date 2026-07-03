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Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin konusu ne? Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin oyuncuları kim?

Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin konusu ne? Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin oyuncuları kim?

3.07.2026 17:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin konusu ne? Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin oyuncuları kim?

Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin konusu ne? Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin yönetmenliğini ve  senaristliğini Murat Fıratoğlu üstleniyor. Peki, Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin konusu ne? Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin oyuncuları kim? 

HEMME'NİN ÖLDÜĞÜ GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, Güneydoğu’da borcunu ödemek için bir domates hasadı sırasında kavurucu güneşin altında durmaksızın çalışan Eyüp’ün hikayesini konu ediyor. Eyüp, amiriyle yaşadığı bir çatışmanın ardından radikal bir çözüm arayışıyla şehirde dolaşır. 

HEMME'NİN ÖLDÜĞÜ GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Murat Fıratoğlu

Sefer Fıratoğlu

Güneş Sayın

Ali Barkın

Fırat Bozan

Çetin Fıratoğlu

Yapım

HEMME'NİN ÖLDÜĞÜ GÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.

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