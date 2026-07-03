Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Murat Fıratoğlu üstleniyor. Peki, Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin konusu ne? Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin oyuncuları kim?
HEMME'NİN ÖLDÜĞÜ GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?
Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, Güneydoğu’da borcunu ödemek için bir domates hasadı sırasında kavurucu güneşin altında durmaksızın çalışan Eyüp’ün hikayesini konu ediyor. Eyüp, amiriyle yaşadığı bir çatışmanın ardından radikal bir çözüm arayışıyla şehirde dolaşır.
HEMME'NİN ÖLDÜĞÜ GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Murat Fıratoğlu
Sefer Fıratoğlu
Güneş Sayın
Ali Barkın
Fırat Bozan
Çetin Fıratoğlu
Yapım
HEMME'NİN ÖLDÜĞÜ GÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.