Kayıp Teknenin İzinde filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kayıp Teknenin İzinde filmi uyarlama mı?

Yayınlanma: 26.08.2023 - 17:58

Güncelleme: 26.08.2023 - 17:58

Kayıp Teknenin İzinde filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Taavi Vartia üstleniyor. Peki, Kayıp Teknenin İzinde filminin konusu ne? Kayıp Teknenin İzinde filminin oyuncuları kim?

KAYIP TEKNENİN İZİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Pertsa ve Kilu'nun hayali planları, kendilerini bir banka soyguncusunun ve kayıp bir yatın izini sürerken bulduklarında fazlasıyla gerçek olur.

KAYIP TEKNENİN İZİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Olavi Kiiski - Pertsa

Mimosa Willamo - Liisa

Anu Sinisalo - Pertsan äiti

Elsa Helena Saisio - Kilun äiti

Turkka Mastomäki - Pertsas Vater

Veeti Kallio - Ritavuori

Ville Myllyrinne - Kilun isä

Elias Westerberg - Suokko

Hannes Suominen - Paavola

Joonas Vartia - Diileri-Jere

Ellen Hölttä - Vappu

KAYIP TEKNENİN İZİNDE FİLMİ UYARLAMA MI?

Kayıp Teknenin İzinde filmi, Väinö Riikkilä'nın Fin çocuk kitabı serisi Pertsa ja Kilu'dan ve özellikle Viimeiset kaanit romanından ilham alıyor.

KAYIP TEKNENİN İZİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kayıp Teknenin İzinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.