Kayıp Teknenin İzinde filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kayıp Teknenin İzinde filmi uyarlama mı?
Kayıp Teknenin İzinde (Finders of the Lost Yacht) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kayıp Teknenin İzinde filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kayıp Teknenin İzinde filminin konusu ne? Kayıp Teknenin İzinde filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kayıp Teknenin İzinde filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Taavi Vartia üstleniyor. Peki, Kayıp Teknenin İzinde filminin konusu ne? Kayıp Teknenin İzinde filminin oyuncuları kim?
KAYIP TEKNENİN İZİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?
Pertsa ve Kilu'nun hayali planları, kendilerini bir banka soyguncusunun ve kayıp bir yatın izini sürerken bulduklarında fazlasıyla gerçek olur.
KAYIP TEKNENİN İZİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Olavi Kiiski - Pertsa
Mimosa Willamo - Liisa
Anu Sinisalo - Pertsan äiti
Elsa Helena Saisio - Kilun äiti
Turkka Mastomäki - Pertsas Vater
Veeti Kallio - Ritavuori
Ville Myllyrinne - Kilun isä
Elias Westerberg - Suokko
Hannes Suominen - Paavola
Joonas Vartia - Diileri-Jere
Ellen Hölttä - Vappu
KAYIP TEKNENİN İZİNDE FİLMİ UYARLAMA MI?
Kayıp Teknenin İzinde filmi, Väinö Riikkilä'nın Fin çocuk kitabı serisi Pertsa ja Kilu'dan ve özellikle Viimeiset kaanit romanından ilham alıyor.
KAYIP TEKNENİN İZİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kayıp Teknenin İzinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.
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