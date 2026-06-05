Hiçbir Zaman Burada Değildin filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Lynne Ramsay üstleniyor. Peki, Hiçbir Zaman Burada Değildin filminin konusu ne? Hiçbir Zaman Burada Değildin filminin oyuncuları kim?

HİÇBİR ZAMAN BURADA DEĞİLDİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerikan Ordusu adına savaşlarda yer almış eski FBI ajanı Joe (Joaquin Phoenix), silah ve şiddetten başka birşeyle karşılaşmadığı yılların etkisini üzerinde hala taşımaktadır. Yaşlı annesine bakan Joe, özellikle kaçırılan çocukları bulma konusunda çalışmakta ve işini yaparken aşırı şiddet uygulamaktan hiç çekinmemektedir. Aldığı son iş, bir New York senatörünün 13 yaşındaki kızı Nina'yı (Ekaterina Samsonov) kurtarma görevidir. Ancak görevin kontrolünü kaybettikçe, Joe'nun kişisel bunalımları kendini gösterecek, bu arada kendini büyük bir komplonun ortasında bulacaktır.

HİÇBİR ZAMAN BURADA DEĞİLDİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joaquin Phoenix

Ekaterina Samsonov

Alex Manette

Judith Roberts

John Doman

Madison Arnold

Leigh Dunham

Frank Pando

HİÇBİR ZAMAN BURADA DEĞİLDİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hiçbir Zaman Burada Değildin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.