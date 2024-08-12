Hıçkıra hıçkıra ağlayacağınız 5 film

Yayınlanma: 12.08.2024 - 16:35

Güncelleme: 12.08.2024 - 16:35

Bu filmler, izleyenleri derinden etkileyen, gözyaşlarına boğan ve uzun süre akıllarda kalan yapımlardır. Hazırlığınızı yapın, mendillerinizi yanınıza alın ve bu dokunaklı hikayelerin içine dalarak duygularınızı serbest bırakın.

Babam ve Oğlum

Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği "Babam ve Oğlum", bir süre hemen herkesin sinema salonundan ağlamaktan kızarmış gözlerle çıkmasına neden oldu. 12 Eylül Darbesi'nde oğlu doğan, ancak doğumda karısını kaybeden Sadık, yıllar sonra oğlu Deniz'i de alıp babasının yanına gider. Bir yandan Sadık ile yıllar önce küstüğü babasının aralarındaki gerginlik devam ederken bir yandan da Deniz, bu yeni hayatına adapte olmaya çalışır. "Babam ve Oğlum"un oyuncuları arasında Fikret Kuşkan, Çetin Tekindor, Hümeyra, Yetkin Dikinciler, Özge Özberk, Şerif Sezer, Binnur Kaya, Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün gibi ünlü isimler bulunuyor.

My Sister's Keeper - Kız Kardeşimin Hikayesi -

Sara ve Brian çifti kızları Kate’in lösemi olduğunu öğrenirler. Çocuğunun birkaç yıllık ömrü kaldığı gerçeği çiftin yaşamını allak bullak etmiştir. Anna ise; lösemi olan Kate'in tedavi olabilmesi için tabiri caizse özel olarak yaratılmış bir çocuktur. 13 yaşında olan Anna, hasta değildir ancak sayısız iğne ve ameliyatı ablası için kabul etmiştir

The Boy in the Striped Pyjamas - Çizgili Pijamalı Çocuk -

Kitaptan uyarlanan duygusal filmlerden bir diğeri Çizgili Pijamalı Çocuk. İkinci Dünya Savaşı’nın karanlık zamanlarında, arkadaş olmaya çalışan iki çocuğun hikayesi. 8 yaşındaki Bruno ailesiyle Berlin'den taşınarak Polonya'ya yerleşme kararı alır. Babasının işi için taşındıkları bu yerde bir de arkadaş edinir. Arkadaşı tellerin arkasında kalan bir Yahudidir.

Soraya'yı Taşlamak - The Stoning of Soraya M. -

Sahebjam arabası bozulduğu için izbe bir kasabada mahsur kalır. Burada Zahra adında bir kadına rastlar ve onunla sohbet etmeye başlar. Ve Zahra yeğeni Soraya'nın hikayesini anlatır...

Incendies - İçimdeki Yangın -

Avukatının çağrısı üzerine annelerinin ölümünün ardından kendilerine yazılmış bir mektupla baş başa kalan ikiz kardeşler Jeanne ve Simon, ölen annelerinin son isteğini yerine getirmek için Lübnan'a gitmeye karar verirler. Aradan geçen yıllar, ailenin tarihini içinden çıkılmaz bir hale getirmiş olsa da, bu çocuklar serüvenin izlerini sürmeye kararlıdır. Fakat gün geçtikçe daha da derine inen bu geçmiş, ikiz kardeşleri iç acıtan gerçeklerle yüz yüze getirecektir.







