Pazar gününü evde geçirenlere 5 film önerisi

Yayınlanma: 11.08.2024 - 12:29

Güncelleme: 11.08.2024 - 12:29

Hafta sonu evde sakin ve huzurlu geçirmek isteyenler için birbirinden özel 5 film sizi koltuğunuzdan alıp bambaşka yerlere götürecek...

1. The Kidness Diaries (2017) – IMDb: 8.1

İyilik Günlükleri anlamına gelen The Kindness Diaries, içinizi ısıtacak bir serüveni anlatan harika bir belgesel. Leon Logothetis’in eski motosikletiyle dünyayı dolaştığı bu macerada o sadece yabancılardan aldığı yardımlarla gezisini tamamlıyor.

Oyuncular: Leon Logothetis

Yönetmen: James Lockard, Michael Bohusz

2. Kolja (1996) – IMDb: 7.7

Çekoslavakya’da devlet konservatuarında çello çalan bir bekar olan Frantisek Louka, orkestradaki işini kaybeder ve para kazanmak için cenazelerde çalar. Ancak borçları gitgide büyüyünce bir arkadaşı onu Rus bir kadınla evlenmeye ikna eder. Çek vatandaşı olmak için Louka ile evlenen Rus kadın, onunla evlendikten sonra Batı Almanya’daki sevgilisinin yanına kaçar. Bunun üzerine Louka, kadının geride bıraktığı 5 yaşındaki Kolja’ya babalık yapmak zorunda kalır.

3. Family Switch (2023) – IMDb: 5.6

Walker’lar beş kişiden oluşan bir ailedir. Anne ve babanın iki ergen çocuğu ve bir bebekleri vardır. Noel’e günler kala kozmik bir olay yaşanınca ailenin hayatı tamamen değişir. Yaşanan kozmik olayın sonrasında anne ve babanın bedeni, çocuklarının bedeni ile yer değiştirir. Hal böyle olunca aile komik bir kaosa sürüklenir

4. The Addams Family (1991) – IMDb: 6.9

İlk günkü aşklarını koruyan ikili Gomez ve Morticia’nın yeni bir çocukları olur. Fester, dadı Debbie Jilinsky’e aşık olunca, Wednesday ve Pugsley dadıda bir tuhaflık sezer ve aslında onun servet avcısı olduğunu fark eder. Fester, dadı ile evlenir ve çocukları yaz kampına götürmek ister. Ancak bu durum evde soğuk rüzgarların esmesine neden olur.

5. Ace Ventura: Pet Detective (1994) IMDb: 6,9

Özel bir dedektif olan Ace Ventura, kaybolan hayvanları bulup getirmek ve onları çalanların niyetini öğrenmekle görevli bir adamdır. Bir gün Miami Dolphins futbol takımının maskotu olan balina Snowflake, final maçı öncesinde aniden ortadan kaybolmuştur. Bunu araştırması için görevlendirilen Ventura'nın işi hiç de kolay olmayacaktır. Ace, Superbowl'a haftalar kala kaybolan Snowflake ve as oyuncularını bulabilecek midir?

Oyuncular: Jim Carrey, Courteney Cox, Sean Young

Yönetmen: Tom Shadyac