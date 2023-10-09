Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:54

Güncelleme: 09.10.2023 - 09:54

Hıçkırık filminin yönetmen koltuğunda Siddharth Malhotra oturuyor. Filin senaristliğini ise Anckur Chaudhry, Malhotra P. Siddharth ve Ambar Hadap üstleniyor. Peki, Hıçkırık filminin konusu ne? Hıçkırık filminin oyuncuları kim?

HIÇKIRIK FİLMİNİN KONUSU NE?

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

HIÇKIRIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rani Mukerji - Naina Mathur

Supriya Pilgaonkar - Sudha Mathur

Harsh Mayar - Aatish

Jannat Zubair Rahmani - Natasha

Sachin Pilgaonkar - Mathur

Asif Basra - Shyamlal

Rohit Suresh Saraf - Akshay

Neeraj Kabi - Mr. Wadia

Ivan Sylvester Rodrigues - Müdür

Hussain Dalal - Vinay Mathur

Naisha Khanna - Naina Mathur

Anuradha Rajadhyakash - Öğretmen

HIÇKIRIK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hıçkırık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.