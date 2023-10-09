Hıçkırık filminin konusu ne? Hıçkırık filminin oyuncuları kim?
Hıçkırık (Hichki) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hıçkırık filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hıçkırık filminin konusu ne? Hıçkırık filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hıçkırık filminin yönetmen koltuğunda Siddharth Malhotra oturuyor. Filin senaristliğini ise Anckur Chaudhry, Malhotra P. Siddharth ve Ambar Hadap üstleniyor. Peki, Hıçkırık filminin konusu ne? Hıçkırık filminin oyuncuları kim?
HIÇKIRIK FİLMİNİN KONUSU NE?
Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.
HIÇKIRIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Rani Mukerji - Naina Mathur
Supriya Pilgaonkar - Sudha Mathur
Harsh Mayar - Aatish
Jannat Zubair Rahmani - Natasha
Sachin Pilgaonkar - Mathur
Asif Basra - Shyamlal
Rohit Suresh Saraf - Akshay
Neeraj Kabi - Mr. Wadia
Ivan Sylvester Rodrigues - Müdür
Hussain Dalal - Vinay Mathur
Naisha Khanna - Naina Mathur
Anuradha Rajadhyakash - Öğretmen
HIÇKIRIK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hıçkırık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.
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