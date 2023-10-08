Yayınlanma: 08.10.2023 - 12:41

Güncelleme: 08.10.2023 - 12:41

Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’nde yapan Selman Nacar’ın yeni filmi Tereddüt Çizgisi'nin konusu araştırılıyor. Peki, Tereddüt Çizgisi filmi konusu ne? Tereddüt Çizgisi filmi oyuncuları kim?

TEREDDÜT ÇİZGİSİ FİLMİ KONUSU NE?

Tereddüt Çizgisi, bir cinayet zanlısını savunurken kendisiyle yüzleşmek zorunda kalan bir avukatın hikayesini konu ediyor. Başarılı bir avukat olan Canan, masum olduğuna inandığı bir cinayet zanlısını savunur. Uzun süren duruşmaların ardından hüküm duruşması günü geldiğinde Canan, kendisini kendi vicdanıyla yüzleşirken bulur.

TEREDDÜT ÇİZGİSİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Tülin Özen

Oğulcan Arman Uslu

Gülçin Kültür Şahin

Vedat Erincin