Tereddüt Çizgisi filmi konusu ne? Tereddüt Çizgisi filmi oyuncuları kim?
Zürih Film Festivali’nin ana yarışma bölümünden En İyi Film ödülünü kazanan Tereddüt Çizgisi filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Tereddüt Çizgisi filmi konusu ne? Tereddüt Çizgisi filmi oyuncuları kim?
Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’nde yapan Selman Nacar’ın yeni filmi Tereddüt Çizgisi'nin konusu araştırılıyor. Peki, Tereddüt Çizgisi filmi konusu ne? Tereddüt Çizgisi filmi oyuncuları kim?
TEREDDÜT ÇİZGİSİ FİLMİ KONUSU NE?
Tereddüt Çizgisi, bir cinayet zanlısını savunurken kendisiyle yüzleşmek zorunda kalan bir avukatın hikayesini konu ediyor. Başarılı bir avukat olan Canan, masum olduğuna inandığı bir cinayet zanlısını savunur. Uzun süren duruşmaların ardından hüküm duruşması günü geldiğinde Canan, kendisini kendi vicdanıyla yüzleşirken bulur.
TEREDDÜT ÇİZGİSİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Tülin Özen
Oğulcan Arman Uslu
Gülçin Kültür Şahin
Vedat Erincin
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