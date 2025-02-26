Hızlı ve Öfkeli 4 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 4 filminin oyuncuları kim?

Hızlı ve Öfkeli 4 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hızlı ve Öfkeli 4 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 4 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 4 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Hızlı ve Öfkeli 4 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 4 filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 19:04

Hızlı ve Öfkeli 4 filminin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Morgan üstleniyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 4 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 4 filminin oyuncuları kim? 

HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Orijinal kadroyu yeniden bir arada izlediğimiz Hızlı ve Öfkeli 4, FBI için çalışmaya başlayan Brian O'Connor'ın, Dominic Toretto ve ekibinin yardımıyla bir eroin kaçakçısını yakalamaya çalışmasını konu ediniyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michelle Rodriguez

John Ortiz

Paul Walker

Vin Diesel

Jordana Brewster

Gal Gadot

Shea Whigham

Monique Gabriela Curnen

Liza Lapira

HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hızlı ve Öfkeli 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.


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