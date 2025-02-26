Hızlı ve Öfkeli 4 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 4 filminin oyuncuları kim?
Hızlı ve Öfkeli 4 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hızlı ve Öfkeli 4 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 4 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 4 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hızlı ve Öfkeli 4 filminin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Morgan üstleniyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 4 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 4 filminin oyuncuları kim?
HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİNİN KONUSU NE?
Orijinal kadroyu yeniden bir arada izlediğimiz Hızlı ve Öfkeli 4, FBI için çalışmaya başlayan Brian O'Connor'ın, Dominic Toretto ve ekibinin yardımıyla bir eroin kaçakçısını yakalamaya çalışmasını konu ediniyor.
HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Michelle Rodriguez
John Ortiz
Paul Walker
Vin Diesel
Jordana Brewster
Gal Gadot
Shea Whigham
Monique Gabriela Curnen
Liza Lapira
HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hızlı ve Öfkeli 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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