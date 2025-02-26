Yayınlanma: 26.02.2025 - 18:42

Güncelleme: 26.02.2025 - 18:42

King Kong filminin yönetmen koltuğunda Peter Jackson oturuyor. Filmin senaristliğini Merian C. Cooper üstleniyor. Peki, King Kong filminin konusu ne? King Kong filminin oyuncuları kim?

KING KONG FİLMİNİN KONUSU NE?

1933 yılında, "Büyük Bunalım" içindeki ABD'de vodvil sanatçısı Ann Darrow da (Naomi Watts) diğer bütün New York'lular gibi hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Ancak düzenle uzlaşmadığı için aç kalma noktasına gelmiştir. Açlığını biraz olsun bastırmak amacıyla bir manav tezgâhından meyve çalma girişiminde bulunurken karşısına hayatının fırsatı çıkar. Genç sanatçının hayatını kurtaran kişi, maceraperest ruhlu film yönetmeni Carl Denham'dır (Jack Black).

Denham da zor bir dönemden geçmektedir: Üzerinde çalıştığı son filmini bir türlü tamamlayamadığı için yapımcıların sabrını taşırma noktasına gelmiştir. Yapımcılar onu artık ekonomik desteklerini kesmekle tehdit etmektedir. Böyle bir durumda Carl'ın önünde tek seçenek kalmıştır:

Çekmeyi tasarladığı macera/aksiyon filmi için gereken oyuncu kadrosunu toparlamak ve onları 'S.S. Venture' adlı Singapur bandıralı buharlı gemiye bindirip efsanevi Kafatası Adası'na doğru yola çıkmak. Tam da filmin baş kadın oyuncusunun projeden çekildiği bir anda, kader tam hayalindeki yüze sahip olan Ann'i karşısına çıkarmıştır.

Yeni kadın oyuncu ve senaryo yazarının katılımıyla birlikte Denham'ın gemisi artık New York limanından hareket etmeye hazır hale gelmiştir. Gemiye binen film ekibini bundan sonrasında bilinmeyen kadere doğru, dünyanın en tehlikeli yaratıklarıyla ve dev goril King Kong'la karşılaşacakları bir yolculuk beklemektedir.

KING KONG FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Naomi Watts

Andy Serkis

Jack Black

Adrien Brody

Thomas Kretschmann

Bill Johnson

Jamie Bell

Colin Hanks

Geraldine Brophy

Craig Hall

Kyle Chandler

Mark Hadlow

John Sumner

Lobo Chan

Evan Parke

Christian Rivers

KING KONG FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

King Kong filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.