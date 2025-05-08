Hırsızlar Şehri filminin konusu ne? Hırsızlar Şehri filminin oyuncuları kim?

Hırsızlar Şehri (The Town) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hırsızlar Şehri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hırsızlar Şehri filminin konusu ne? Hırsızlar Şehri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Hırsızlar Şehri filminin konusu ne? Hırsızlar Şehri filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 19:04

Hırsızlar Şehri filminin yönetmen koltuğunda Ben Affleck oturuyor. Filmin senaristliğini Ben Affleck, Peter Craig üstleniyor. Peki, Hırsızlar Şehri filminin konusu ne? Hırsızlar Şehri filminin oyuncuları kim? 

HIRSIZLAR ŞEHRİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Doug ve ekibinin banka soygununda üzerlerine kimse yoktur; hem acımasız hem de dikkatlidirler. Soydukları son bankanın müdiresiyle aynı mahallede oturduklarını öğrendikten sonra kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Doug, kadına âşık olur. Claire, onun soyguncu olduğundan şüphelenmezken Doug'ın kardeşi kadar yakın suç ortağı Jem, kuşku içindedir. Doug, iki taraftan birine ihanet etmeden bir seçim yapamayacaktır.

HIRSIZLAR ŞEHRİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ben Affleck

Chris Cooper

Pete Postlethwaite

Blake Lively

Kevin McCormick

Victor Garber

Jeremy Renner

Titus Welliver

Rebecca Hall

Jon Hamm

HIRSIZLAR ŞEHRİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hırsızlar Şehri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.


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