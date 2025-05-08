Kurak Mevsim filminin konusu ne? Kurak Mevsim filminin oyuncuları kim?
Kurak Mevsim (Dry Season) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kurak Mevsim filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kurak Mevsim filminin konusu ne? Kurak Mevsim filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kurak Mevsim filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mahamat-Saleh Haroun üstleniyor. Peki, Kurak Mevsim filminin konusu ne? Kurak Mevsim filminin oyuncuları kim?
KURAK MEVSİM FİLMİNİN KONUSU NE?
Uzun Çad iç savaşının ardından geçen filmde, 16 yaşındaki Atim, büyükbabası tarafından, Atim'in doğumundan önce babasını öldüren Nassara'yı öldürmek üzere şehre gönderilir. Babasının silahını taşıyan Atim, Nassara'yı bir fırın işletiyor olarak bulur. Beklenmedik bir şekilde, suskun Nassara, Atim'i hiç sahip olmadığı oğlu olarak himayesine alır ve ona fırını nasıl işleteceğini öğretmeye başlar.
KURAK MEVSİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ali Barkai
Youssouf Djaoro
Aziza Hisseine
Khayar Oumar Defallah
Djibril Ibrahim
Garba Issa fotoğrafı
Garba Issa
Hadje Fatime N'goua
Abderamane Abakar
KURAK MEVSİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kurak Mevsim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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