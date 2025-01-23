Yayınlanma: 23.01.2025 - 17:32

Güncelleme: 23.01.2025 - 17:32

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan facianın ardından bir günlük milli yas ilan edildi ve kanalların yayın akışlarında değişikliğe gidildi. Hudutsuz Sevda bu akşam var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?

HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI?

Now Tv'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda yayın akışına göre bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak gibi görünüyor.

HUDUTSUZ SEVDA 49. BÖLÜM ÖZETİ

Halil İbrahim, Zeynep’in İskender’in evine gitmesiyle yeni bir krizle yüzleşir. Zeynep, geçmişin gölgesinde Kaan’la yüzleşirken, İskender’in planları aileleri daha da derinden sarsar. Didem, Zeynep’e karşı beklenmedik bir adım atar ve dengeleri yeniden altüst eder. Bu sırada Halil İbrahim, ailesini korumak için büyük bir karar vermek zorunda kalır.