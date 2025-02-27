Yayınlanma: 27.02.2025 - 19:20

Güncelleme: 27.02.2025 - 19:20

NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri son bölümde ne olduğunu araştırıyor. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Mithat’ın düğün gecesi öldürülmesi herkesi şok ederken, Halil İbrahim katilin peşine düşer, Fikret ve Zeynep ise gerçeği öğrenmeye çalışır. Nergiz ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yaparken, Kaan intikam için harekete geçer. Didem’in Esma ve Halil İbrahim hakkında Kemal’e söyledikleri Zeynep’i sarsarken, Ayşe’nin intikam hamlesi büyük bir felakete yol açar.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Fikret hastaneye kaldırılır, Halil İbrahim bu zorlu bekleyişte Zeynep’in yanında durur. Halil İbrahim ve Zeynep, olayların gizli kalmasını sağlamak için ellerinden geleni yaparken, Ayşe, suçunu itiraf etmek için karakola gitmeye karar verir. Zeynep, Ayşe’nin itirafını engellemeye çalışırken, her şey hızla karmaşıklaşır. Kemal, ailesinin güvenliğini sağlamak için kritik kararlar alırken, Zeynep ve Halil İbrahim, tehlikelerin gölgesinde, daha önce hiç karşılaşmadıkları bir mücadeleye girişirler. Zeynep, yaşananların ve alacağı yeni risklerin etkisiyle büyük bir sınavdan geçerken, Halil İbrahim ile birlikte zor bir dönemece girerler.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü 27 Şubat Perşembe akşamı NOW TV ekranlarında yayımlanacak.