Yayınlanma: 24.04.2025 - 21:01

Güncelleme: 24.04.2025 - 21:01

NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri son bölümde ne olduğunu araştırıyor. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Didem’in kurduğu baskı, Halil İbrahim ve Zeynep’in hayatını geri dönülmez bir yola sürükler. Halil İbrahim, sevdiklerini korumak uğruna istemediği bir nikaha razı olurken, Zeynep bu fedakarlığın en ağır bedelini ödemeye hazırlanır.

Öte yandan, Kemal’in gerçekleştirdiği infaz yeni bir savaşın fitilini ateşlerken, İskender ve Fikret cephesinde başlayan iş birliği tüm dengeleri değiştirir. Russo’nun gelişi ise büyük çatışmanın habercisidir.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Russo’nun gelişiyle birlikte Halil İbrahim ve Fikret kendilerini yeni bir tehlikenin ortasında bulur. İskender’in verdiği karar savaşın yönünü değiştirirken, Halil İbrahim ve Zeynep arasındaki bağ daha da güçlenir.

Didem, yaşadığı büyük sarsıntının ardından Zeynep’e karşı yeni bir cephe açarken, Damla’nın Esma üzerindeki baskısı Fikret’i zor bir seçimin eşiğine getirir. Herkesin kendi savaşını verdiği bu bölümde, alınan kararlar geleceği şekillendirecek.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü 24 Nisan Perşembe akşamı NOW TV ekranlarında yayımlanacak.