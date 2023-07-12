Babasının Kızı filmi konusu nedir? Babasının Kızı filmi nerede çekildi?
Babasının Kızı filmi FOX TV kanalında izleyici karşısına çıkıyor. Filmseverler, Babasının Kızı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Babasının Kızı filmi konusu nedir? Babasının Kızı filmi nerede çekildi?
Babasının Kızı filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Babasının Kızı filmi konusu nedir? Babasının Kızı filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
BABASININ KIZI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Seda ve Ümit evlenme kararı verir. Fakat Seda kararsızdır çünkü babasının tepkisinden korkmaktadır. Fahri kızlarını çok seven ama erkek arkadaş ve evlilik lafına tahammül edemeyen, sinirli bir babadır. Seda müstakbel damadı tanıştırmaya baba evine götürür. Fahri damadı caydırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.
BABASININ KIZI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Mahmut Kaptan'ın yaptığı Babasının Kızı'nın oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Yalçın Hafızoğlu ve İlay Erkök yer almaktadır.
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