İçerideki Adam filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2006 yılında vizyona giren İçerideki Adam filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, İçerideki Adam filminin konusu ne? İçerideki Adam filminin oyuncuları kim? İçerideki Adam filminin IMDb puanı kaç?
İçerideki Adam (Inside Man), yönetmenliğini Spike Lee, senaristliğini Russell Gewirtz'in üstlendiği, 2006 yapımlı bir polisiye/gerilim filmidir.
İÇERIDEKI ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir polis dedektifi, bir banka soyguncusu ve güçlü bir komisyoncu, suçlunun parlak soygunu bir rehine durumuna dönüştükten sonra yüksek riskli bir maceraya atılırlar.
İçerideki Adam FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Denzel Washington
Clive Owen
Jodie Foster
Willem Dafoe
Ashlie Atkinson
İÇERIDEKI ADAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
İçerideki Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.
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