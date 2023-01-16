İçerideki Adam filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 11:46

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 11:46

İçerideki Adam (Inside Man), yönetmenliğini Spike Lee, senaristliğini Russell Gewirtz'in üstlendiği, 2006 yapımlı bir polisiye/gerilim filmidir.

İÇERIDEKI ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir polis dedektifi, bir banka soyguncusu ve güçlü bir komisyoncu, suçlunun parlak soygunu bir rehine durumuna dönüştükten sonra yüksek riskli bir maceraya atılırlar.

İçerideki Adam FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington

Clive Owen

Jodie Foster

Willem Dafoe

Ashlie Atkinson

İÇERIDEKI ADAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

İçerideki Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.