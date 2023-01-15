San Fernando Vadisi filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 14:47

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 14:47

San Fernando Vadisi (San Fernando Valley), yönetmenliğini John English, senaristliğini Dorrell McGowan ve Stuart E. McGowan'ın üstlendiği, 1944 yapımlı bir Western filmidir.

SAN FERNANDO VADISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Çiftçi Dale Kenyon, küçük kız kardeşi Betty Lou'yla flört ettikleri için işçilerinin hiçbir şey yapamamasından sıkıldığında, hepsini kovar ve yerlerine kadınları alır. Ama Betty Lou erkekleri geri almak için planlar yapar.

SAN FERNANDO VADISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Roy Rogers

Dale Evans

Jean Porter

Andrew Tombes

SAN FERNANDO VADISI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

San Fernando Vadisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.