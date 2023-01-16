Uzay Yolcuları filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2016 yılında vizyona giren Uzay Yolcuları filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Uzay Yolcuları filminin konusu ne? Uzay Yolcuları filminin oyuncuları kim? Uzay Yolcuları filminin IMDb puanı kaç?
Uzay Yolcuları (Passengers), yönetmenliğini Morten Tyldum, senaristliğini Jon Spaihts'in üstlendiği, 2016 yapımlı bir aksiyon filmidir.
UZAY YOLCULARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Yıldız gemisi Avalon, derin uyku bölmelerinde 5.000 kolonist ve 258 mürettebatı taşıyan bir uyuyan gemidir ve 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Yolcular ve tüm mürettebat hibernasyon kapsüllerinde uyumaktadır. Gemi, Dünya'dan Homestead II isimli gezegenine seyahat etmektedir. Yolculuğun otuzuncu yılında, asteroit kuşağından geçerken bir göktaşı çarpışması gemiye zarar verir ve bu, bir yolcu olan, makine mühendisi James "Jim" Preston'ın uyanması gereken zamandan 90 yıl önce uyanacağı bir arıza ile sonuçlanır.
UZAY YOLCULARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jennifer Lawrence
Chris Pratt
Michael Sheen
Laurence Fishburne
Andy García
Uzay Yolcuları FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Uzay Yolcuları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
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