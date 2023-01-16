Uzay Yolcuları filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 11:37

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 11:37

Uzay Yolcuları (Passengers), yönetmenliğini Morten Tyldum, senaristliğini Jon Spaihts'in üstlendiği, 2016 yapımlı bir aksiyon filmidir.

UZAY YOLCULARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıldız gemisi Avalon, derin uyku bölmelerinde 5.000 kolonist ve 258 mürettebatı taşıyan bir uyuyan gemidir ve 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Yolcular ve tüm mürettebat hibernasyon kapsüllerinde uyumaktadır. Gemi, Dünya'dan Homestead II isimli gezegenine seyahat etmektedir. Yolculuğun otuzuncu yılında, asteroit kuşağından geçerken bir göktaşı çarpışması gemiye zarar verir ve bu, bir yolcu olan, makine mühendisi James "Jim" Preston'ın uyanması gereken zamandan 90 yıl önce uyanacağı bir arıza ile sonuçlanır.

UZAY YOLCULARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jennifer Lawrence

Chris Pratt

Michael Sheen

Laurence Fishburne

Andy García

Uzay Yolcuları FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Uzay Yolcuları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.