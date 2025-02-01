İddialı bir şekilde oyuna başladılar: Gönüllüler takımından oyun öncesi çarpıcı sözler!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 22:54

Güncelleme: 01.02.2025 - 22:54

Survivor 2025 sezonu hız kesmeden devam ediyor. 1 ŞUbat 2025 günü oynanacak olan All Star ve Gönüllüler dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımında bulunan Batuhan ve Almeda açıklamalarıyla dikkat çekti.

Murat Ceylan'nın yaptığı konuşmadan sonra, Survivor Batuhan ve Almeda açıklamalarda bulundu. Oyunun zorluğunu dile getiren Murat Ceylan'a karşı Survivor Batuhan, " Sert bir oyun olduğunu zaten gelir gelmez anladık. Karşı takım da kazanmak istiyor ama biz de bırakmak için buraya gelmedik. Hatta Yetenek Sizsiniz yarışmasını hiçbir şekilde konseye uğramadan geçmek gibi bir hedefimiz var. Çünkü bu gerçekten keyifli bir program olacak ama biz de bu keyfimizi bozmak istemiyoruz, o konseyi biz yaşamak istemiyoruz." sözlerini kullanarak oyun içinde ne kadar ciddi olduğunu ifade etti.

Bir diğer yarışmacı olan Gönüllüler takımından Almeda ise, " Zor bir parkur belli ama atışa baktığım zaman kendime güvendiğim bir atış olduğunu biliyorum." diyerek kendini ifade etti.

Zorlu parkur sonrasında dokunulmazlığı kimin alacağı belli olacak.