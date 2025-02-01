Survivor'da eleme adayı kim oldu? 31 Ocak günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2025'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam yarışmalar, zorlu parkurda dokunulmazlık mücadelesi verdi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 31 Ocak günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 31 Ocak günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 00:34

Survivor'da rekabet hız kesmeden devam ederken, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük heyecan sahnesi oldu. All Star ve Gönüllüler takımları, dokunulmazlığı kazanmak için karşılaştırmaya mücadele etti. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 31 Ocak günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 8-12 Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı Zeynep oldu.


Etiketler: #survivor #Survivor 2025 #Survivor 2025 All Star

İlgili Haberler

Oyunun son etabında sakatlandı.. Survivor Sema takım arkadaşlarını korkuttu!

Oyunun son etabında sakatlandı.. Survivor Sema takım arkadaşlarını korkuttu!
Survivor'da yaşanan kavga bölüme damga vurdu: İsmail ve Efecan birbirine girdi: Ada konseyinde İsmail karısına çağrıda bulundu

Survivor'da yaşanan kavga bölüme damga vurdu: İsmail ve Efecan birbirine girdi: Ada konseyinde İsmail karısına çağrıda bulundu
Arkadaşlarına sitem etti kavgadan kaçamadı... Survivor'da gergin anlar!

Arkadaşlarına sitem etti kavgadan kaçamadı... Survivor'da gergin anlar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler