Survivor'da eleme adayı kim oldu? 31 Ocak günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor 2025'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam yarışmalar, zorlu parkurda dokunulmazlık mücadelesi verdi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 31 Ocak günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da rekabet hız kesmeden devam ederken, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük heyecan sahnesi oldu. All Star ve Gönüllüler takımları, dokunulmazlığı kazanmak için karşılaştırmaya mücadele etti. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 31 Ocak günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, ayrıntılar...
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 8-12 Gönüllüler takımı kazandı.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ikinci eleme adayı Zeynep oldu.
Etiketler: #survivor #Survivor 2025 #Survivor 2025 All Star
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