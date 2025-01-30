Yayınlanma: 30.01.2025 - 20:30

Güncelleme: 30.01.2025 - 20:30

İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri’nın başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İnci Taneleri dizisinin 30. bölümü 30 Ocak Perşembe Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Geçmişten gelen bir tanıdık Azem’in hayatını altüst etmeye hazırlanıyordur. Ama Azem yeniden aynı yerden sınanmamak için bu gizemli kadınla olası iletişim yollarının hepsini kapamaya kararlıdır. Piraye’nin Dilber ve Yıldız ile ortaklığı Salacaklar içerisinde büyük bir krize dönüşür. Azem, Cihan’ı korumak için kendisini iki ateşin tam ortasına koyar. Nergis, Azem’e sürpriz bir doğum günü kutlaması organize eder. Ama asıl sürpriz Azem’den gelecektir. Ya inci tanelerini bir araya getirecek ya da sonsuza kadar ayıracak o an, bir adım öteleridedir artık. Azem gerçekleri anlatacak mıdır?

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Piraye, Dilber ve Yıldız’ın zor yaşamını yakından görmüşken onlara yardım etmek konusunda artık daha kararlıdır. Nehir ile Arcan evliliklerini kurtarmaya çalışsa da el ele çıkmaya çalıştıkları karanlığa doğru son sürat gider. Cihan ise bu sefer özgürlüğü ile sınanan taraf olacaktır. Bir yandan çocuklarının savrulmasını önlemeye çalışırken diğer yandan kendisine ulaşmaya çalışan gizemli kadının kim olduğunu öğrenen Azem, geçmişle yüz yüze gelmeye hiç olmadığı kadar yakındır.