Yayınlanma: 09.02.2025 - 19:37

Güncelleme: 09.02.2025 - 19:37

İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri’nın başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü bugün mü? İşte ayrıntılar...

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İnci Taneleri dizisinin 31. bölümü 13 Şubat Perşembe Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Azem için de çocukları için de hayatlarının en önemli anı gelmiştir artık. Yıllardır ailelerinin üzerine çöken, hepsini bir yana savuran sır açığa çıkar. Gerçekler hem Cihan hem de Nehir için çok ağırdır. Azem herkes için büyük bir şok yaratan sırrı söyledikten sonra ortadan kaybolur. Dilber, Azem için çok endişelenir. Piraye bir yandan Azem’in büyük sırrının öğrenmenin şokunu yaşarken diğer yandan şirketteki pozisyonunu korumanın yollarını aramaktadır. Cihan kızgın olmasına rağmen sevgisi ağır basar ve babasını arar. Nehir ne yapacağını nereden başlayacağını bilemez. Azem herkesten ve kendinden uzak bir yere gitmiştir. Artık tüm sırlardan arınmış yeni bir yol vardır herkesin önünde.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Geçmişten gelen bir tanıdık Azem’in hayatını altüst etmeye hazırlanıyordur. Ama Azem yeniden aynı yerden sınanmamak için bu gizemli kadınla olası iletişim yollarının hepsini kapamaya kararlıdır. Piraye’nin Dilber ve Yıldız ile ortaklığı Salacaklar içerisinde büyük bir krize dönüşür. Azem, Cihan’ı korumak için kendisini iki ateşin tam ortasına koyar. Nergis, Azem’e sürpriz bir doğum günü kutlaması organize eder. Ama asıl sürpriz Azem’den gelecektir. Ya inci tanelerini bir araya getirecek ya da sonsuza kadar ayıracak o an, bir adım öteleridedir artık. Azem gerçekleri anlatacak mıdır?