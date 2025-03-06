Yayınlanma: 06.03.2025 - 19:43

Güncelleme: 06.03.2025 - 19:43

İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri’nın başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü bugün mü? İşte ayrıntılar...

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İnci Taneleri dizisinin 35. bölümü 6 Mart Perşembe Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Nehir ile Cihan annelerinin ölümüne sebep olan ‘kardeşleri’ ile yüzleşmeden hayatlarına devam edemezler. Bu konuda Nergis’ten yardım isterler. Nergis bu sayede Azem’i ilk defa tüm ailesiyle aynı masaya oturtur. Azem, Cihan ve Nehir’e bir söz verir söz konusu çocukla önce kendisi yüzleşecektir. Günlük hayatın karmaşası akarken Cihan ve Nehir’in ilişkileri bozulmuş, Piraye kafa karışıklığı son bulsun diye sonunda bir tercih yapmış, Dilber ise uzun zamandır beklediği müjdeye kavuşmuştur. Azem ise ısrarla aradığı adrese sonunda ulaşır. Geçmişin en karanlık kapısını aralarken başka bir bilinmeze de girmeye hazırlanıyordur.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azem’e uzun zaman sonra romanıyla ilgili müjdeli bir haber gelir. Ama onun çözmesi gereken çok daha ciddi meseleleri vardır. Azem, Reyyaz ve Cihan’lar arasında kurmaya çalıştığı barışı sağlayamaz hale gelmiştir. Cihan’ı korumak için Reyyaz ile yeni bir anlaşma yapar. Cihan ve Nehir’in ise aklı annesinin ölümüne sebep olduğunu öğrendiği kardeşini bulmaktadır. Azem yaşananların ve geçmişin yükünü hafifletmek, hayatını yeniden yoluna koymak için geride bıraktığı gerçeği ile yüzleşmeye karar verir.