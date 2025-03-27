Yayınlanma: 27.03.2025 - 20:29

Güncelleme: 27.03.2025 - 20:29

İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri’nın başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü bugün mü? İşte ayrıntılar...

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İnci Taneleri dizisinin 38. bölümü 27 Mart Perşembe Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Azem Ferda’nın sağlık sorunlarını öğrenir. Dilber boşanmamın mutluluğunu yaşarken hayat Azem’i yine babalığıyla sınamaya hazırlanıyordur. Cihan’ın aşk hayatı iyice karışmışken sağlanan kısa süreli barışta da yolun sonu gözükmek üzeredir. Nehir tedavisi için ona sunulan teklifleri reddeder ama aslında o da hayatını toparlamak istiyordur. Senarist Demir sayesinde Azem’in kitabının basımı kesinleşir. Ailesinin tüm çekincelerini anlayan Azem, Ferda ile düşündüğü kadar uzun süre mesafeli kalamayacaktır.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azem’in geçmişi Ferda ile karşılaşması konusunda da önünde engel olur. Ferda’ya ulaşacağı kapıyı aralasa da henüz tam anlamıyla ona yaklaşamaz. Cihan ve Nehir, Ferda ile bir an önce karşılaşmak isterler. Bu mesele Nehir ile Azem’in sonunda birbirlerine kavuşmalarını sağlar. Baba kız yıllar sonra tam anlamıyla yan yanadır artık. Cihan, Semi ile yolları ayırdığını düşünür ama bu zannettiği kadar kolay olmayacaktır. Dilber hayatının en mutlu günlerinden birini yaşamaya hazırlanırken Azem için yepyeni ve çok ağır bir sınav daha başlayacaktır.