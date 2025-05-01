Yayınlanma: 01.05.2025 - 22:08

Güncelleme: 01.05.2025 - 22:08

İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri’nın başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü bugün mü? İşte ayrıntılar...

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İnci Taneleri dizisinin 42. bölümü 1 Nisan Perşembe Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Azem, Ferda’yı tanıdıkça ona olan babalık duygusu her geçen gün daha da güçlenir. Ferda’nın hastalığına çarenin ailesinden gelebileceğini bilen Azem durumu çocuklarına açar. Nehir’in durumu kan vermeye engeldir. Cihan ise kan vermeyi kesinlikle reddeder. Onun, Ferda’ya ve geçmişlerine olan öfkesi dinmiyordur.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azem’in yaşam ağacı eklenen yeni dallarla beraber büyümeye hazırlanıyordur. Bu esnada Nehir hayatının en zor sınavındadır. Azem ve Cihan tüm güçleri ile Nehir’in yanında olmak için ellerinden geleni yapmaya hazırdır. Dilber artık Yıldız ile hayal ettikleri girişim için somut bir adım atmaya karar verir. Ferda geçmişten hiç haberi yokken, hastalığı nedeniyle geleceğinden de umudunu kesmek üzeredir. Azem bu genç adamın yaşamı için çocuklarıyla, karşı karşıya gelmeyi göze alır. Ama bu Cihan için en zor kararlardan biri olacaktır.