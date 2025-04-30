Yayınlanma: 30.04.2025 - 23:37

Güncelleme: 30.04.2025 - 23:37

Dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Leyla’nın başrollerini Cemre Baysal, Gonca Vuslateri ve Alperen Duymaz paylaşıyor. Leyla dizisinin yeni bölümü yayımlandır. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olduğu merak ediyor. Peki, Leyla dizisinin yeni bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

LEYLA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla, Civan’ı kurtarmak için Nur ve Mali’ye muhtaçtır. Nur ve Mali ise Civan’ın hastalığı karşısında Leyla’yla birlikte hareket etmeye başlar. Herkes Civan’ı kurtarmak için kan vererek seferber olur. Tansiyonun zirve yapacağı finalde hayatının sırrıyla yüzleşen Tufan’ın hamlesi hem kendi kaderini hem de Civan’ın kaderini belirleyecektir.

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla, Civan’ı yaşatmak için Nur ve Mali’ye kendini siper eder. Tufan başta olmak üzere, Yıldız ailesinde herkes 15 yıllık ihanet karşısında şoke olmuştur. Civan’ın kurtuluşunun tek yolu ise Nur ve Mali’nin kanını taşıyan yeni bir kardeştir. Gerilimin doruğa çıktığı finalde Yıldız ailesinin bir araya geldiği İpek’in doğum günü kutlaması, tüm umutları yerle bir edecek sürprize gebedir.

LEYLA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. “Leyla” bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.