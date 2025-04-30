'Kaosun Anatomisi' dizisi geliyor...

Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün başrolde yer aldığı "Kaosun Anatomisi" dizisinin çekimleri başladı.

'Kaosun Anatomisi' dizisi geliyor...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 23:25

Yeni Max dizisi "Kaosun Anatomisi"nin yönetmen koltuğunda Ekin Pandı oturuyor. Dizinin çekimleri ise başladı.

KAOSUN ANOTOMİSİ DİZİSİNİN KONUSU...

Kaosun Anatomisi, yasadışı işlerle uğraşan bir adamla yolunun kesişmesiyle hayatı değişen bir doktorun hikayesini konu ediyor. Ozan, acil serviste çalışan idealist, genç bir doktordur. Tu¨rkiye’nin en gu¨c¸lu¨ yasadıs¸ı liderlerinden Kenan ile Ozan'ın yollarının beklenmedik bir s¸ekilde kesişmesi her ikisinin hayatının değişmesine neden olur.

YILDIZ İSİMLER KADRODA

Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları'nın başrolde yer aldığı dizide Meriç Rakalar, İlker Kızmaz, Derin Beşikçioğlu, Ahmet Galip Erdal, Onur Yalçınkaya, Beyti Engin, Deniz Barut, Serkan Taştemur ve Yüksel Aksu gibi isimler yer alıyor.


Etiketler: #dizi

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