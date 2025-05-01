Yayınlanma: 01.05.2025 - 00:01

Güncelleme: 01.05.2025 - 00:01

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümünde neler oluğu merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünde ne oldu?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nisan’ın Eşref’i öpmesi, ikisi arasında duygusal bir kırılma yaratır. Uzaktan her şeye şahit olan Çiğdem ise alt üst olur. Nusret’in hain saldırısı yüzünden yakınları zarar gören Eşref, büyük bir vicdan azabı çeker. Eşref, kendisini bekleyen yeni oyundan habersiz, intikam için harekete geçmeye başlayacaktır.

Bu sırada Nisan, hala ifşa olma riskiyle karşı karşıyadır ve dosyayı ele geçirmek için elinden geleni yapacaktır.Nisan’ın Eşref’i öpmesi, ikisi arasında duygusal bir kırılma yaratır. Uzaktan her şeye şahit olan Çiğdem ise alt üst olur. Nusret’in hain saldırısı yüzünden yakınları zarar gören Eşref, büyük bir vicdan azabı çeker. Eşref, kendisini bekleyen yeni oyundan habersiz, intikam için harekete geçmeye başlayacaktır. Bu sırada Nisan, hala ifşa olma riskiyle karşı karşıyadır ve dosyayı ele geçirmek için elinden geleni yapacaktır.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşref, Nimet’in oyununu bozar. Nisan’la derinleşen ilişkisinde Kadir’in rakip olarak karşısına çıkması, Eşref’in dengesini alt üst eder. Bu sırada Nisan’ın Eşref’e yakınlığı Gürdalların dikkatini çekince Nisan, ifşa olma riskiyle karşı karşıya gelir.

Eşref, Nusret’le arasındaki husumeti bitirmek için ikna olduğu sırada sürpriz bir gelişmeyle tüm gemileri yakmaya karar verir. Eşref’in son hamlesi bu sefer yalnızca kendini değil, yakınlarını da ateşe atmasına sebep olacaktır. Nisan ise sırlarının açığa çıkmasına engel olmak için Eşref’in kalbini sarsacak bir hamle yapacaktır.