Yayınlanma: 08.05.2025 - 22:18

Güncelleme: 08.05.2025 - 22:18

İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri’nın başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü bugün mü? İşte ayrıntılar...

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İnci Taneleri dizisinin 43. bölümü 8 Nisan Perşembe Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Azem, Ferda’yı kurtarabilmek için yalanları bir süre daha sürdürmek zorundadır. Ama en azından Ferda dışında herkesin gerçeği bilmesini sağlayabilmiştir. Cihan ve ekibi çok tehlikeli bir savaşa başlamak üzeredir. Doğan’ın ölümü Azem’in sağlamaya çalıştığı barışı dönüşü olmayan bir çıkmaza sokmuştur. Dilber ile Yıldız hayalleri olan mekanı buruk da olsa açacak olmanın heyecanını yaşamaya çalışırlar. Piraye, abisi ile olan sorunlarını çözebilmenin yollarını aramaya devam ediyordur. Yaşamın umutlu bir başlangıca en yakın olduğu anda patlayan silah, Azem’in gelmesinden korktuğu öfke dolu günlerin başlangıcı gibidir.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azem, Ferda’yı tanıdıkça ona olan babalık duygusu her geçen gün daha da güçlenir. Ferda’nın hastalığına çarenin ailesinden gelebileceğini bilen Azem durumu çocuklarına açar. Nehir’in durumu kan vermeye engeldir. Cihan ise kan vermeyi kesinlikle reddeder. Onun, Ferda’ya ve geçmişlerine olan öfkesi dinmiyordur.