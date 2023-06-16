İncir Ağaçlarının Altında filminin konusu ne? İncir Ağaçlarının Altında filmi oyuncuları kimler?
İncir Ağaçlarının Altında filmi tv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, İncir Ağaçlarının Altında filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İncir Ağaçlarının Altında filminin konusu nedir? İncir Ağaçlarının Altında filmi oyuncuları kimler?
İncir Ağaçlarının Altında (Under The Fig Trees), yönetmenliğini üstlenen Erige Sehiri’nin, senaristliğinde Ghalya Lacroix’le birlikte çalıştığı, 2022 yapımlı bir dram filmidir.
İNCİR AĞAÇLARININ ALTINDA FİLMİ KONUSU NE?
Melek ve arkadaşları okul masraflarını çıkarmak, evlilikleri için hazırlık yapmak ya da ailelerine yardımcı olmak için bahçelerde çalışırlar. İncir ağaçları arasında, yaşlı kuşak işçilerin ve genç erkeklerin bakışlarına maruz kalırlar.
İNCİR AĞAÇLARININ ALTINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Fidé Fdhili
Feten Fdhili
Ameni Fdhili
Samar Sifi
Leila Ouhebi
Hneya Ben Elhedi Sbahi
Gaith Mendassi
Abdelhak Mrabti
Fedi Ben Achour
Firas Amri
İNCİR AĞAÇLARININ ALTINDA FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
İncir Ağaçlarının Altında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlenmiştir.
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