İncir Ağaçlarının Altında filminin konusu ne? İncir Ağaçlarının Altında filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:15

Güncelleme: 16.06.2023 - 12:15

İncir Ağaçlarının Altında (Under The Fig Trees), yönetmenliğini üstlenen Erige Sehiri’nin, senaristliğinde Ghalya Lacroix’le birlikte çalıştığı, 2022 yapımlı bir dram filmidir.

İNCİR AĞAÇLARININ ALTINDA FİLMİ KONUSU NE?

Melek ve arkadaşları okul masraflarını çıkarmak, evlilikleri için hazırlık yapmak ya da ailelerine yardımcı olmak için bahçelerde çalışırlar. İncir ağaçları arasında, yaşlı kuşak işçilerin ve genç erkeklerin bakışlarına maruz kalırlar.

İNCİR AĞAÇLARININ ALTINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Fidé Fdhili

Feten Fdhili

Ameni Fdhili

Samar Sifi

Leila Ouhebi

Hneya Ben Elhedi Sbahi

Gaith Mendassi

Abdelhak Mrabti

Fedi Ben Achour

Firas Amri

İNCİR AĞAÇLARININ ALTINDA FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

İncir Ağaçlarının Altında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlenmiştir.