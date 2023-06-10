Küçük Kadınlar filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Küçük Kadınlar filminin IMDb puanı kaç?

2019 yılında vizyona giren Küçük Kadınlar filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Küçük Kadınlar filminin konusu nedir? Küçük Kadınlar filminin oyuncuları kim? Küçük Kadınlar filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 17:46
Küçük Kadınlar filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Küçük Kadınlar filminin IMDb puanı kaç?
Abone Ol google-news

Küçük Kadınlar (Little Women), yönetmenliğini ve senaristliğini Greta Gerwig’in 2019 yapımlı bir dram filmidir.

KÜÇÜK KADINLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Küçük Kadınlar, İç Savaş sonrası Amerika'da yaşamlarını sürdürmeye çalışan dört kız kardeşin hikayesini anlatıyor. 

Meg, Jo, Beth ve Amy birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip dört kız kardeştir. Çocukluk dönemlerini geride bırakıp kadınlığa geçiş süreçlerinde kardeşler türlü dertlerle boğuşurlar. Babaları Amerikan İç Savaşı'na katılan dört genç kız, anneleriyle birlikte yaşam mücadelesi vermeye başlar. Bu zorlu süreçte en büyük kazançları birbirlerinin yanında olmalarıdır. Her türlü zorluğu birlikte göğüsleyen kardeşler, bu süreçte asıl mutluluğun sevgi olduğunu anlarlar.

KÜÇÜK KADINLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Saoirse Ronan

Emma Watson

Florence Pugh

Eliza Scanlen

Laura Dern

Timothée Chalamet

Meryl Streep 

Tracy Letts

Bob Odenkirk

Louis Garrel

KÜÇÜK KADINLAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Küçük Kadınlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.


Film dram filmi yabancı film

İlgili Haberler

Ev Sahibi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ev Sahibi filminin IMDb puanı kaç?

Ev Sahibi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ev Sahibi filminin IMDb puanı kaç?
Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar filmi oyuncuları kimler?

Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar filmi oyuncuları kimler?
Ölümcül Deney filmi konusu nedir? Ölümcül Deney filmi oyuncuları kimler?

Ölümcül Deney filmi konusu nedir? Ölümcül Deney filmi oyuncuları kimler?

En Çok Okunan Haberler