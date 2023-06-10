Küçük Kadınlar filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Küçük Kadınlar filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 10.06.2023 - 17:46

Güncelleme: 10.06.2023 - 17:46

Küçük Kadınlar (Little Women), yönetmenliğini ve senaristliğini Greta Gerwig’in 2019 yapımlı bir dram filmidir.

KÜÇÜK KADINLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Küçük Kadınlar, İç Savaş sonrası Amerika'da yaşamlarını sürdürmeye çalışan dört kız kardeşin hikayesini anlatıyor.

Meg, Jo, Beth ve Amy birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip dört kız kardeştir. Çocukluk dönemlerini geride bırakıp kadınlığa geçiş süreçlerinde kardeşler türlü dertlerle boğuşurlar. Babaları Amerikan İç Savaşı'na katılan dört genç kız, anneleriyle birlikte yaşam mücadelesi vermeye başlar. Bu zorlu süreçte en büyük kazançları birbirlerinin yanında olmalarıdır. Her türlü zorluğu birlikte göğüsleyen kardeşler, bu süreçte asıl mutluluğun sevgi olduğunu anlarlar.

KÜÇÜK KADINLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Saoirse Ronan

Emma Watson

Florence Pugh

Eliza Scanlen

Laura Dern

Timothée Chalamet

Meryl Streep

Tracy Letts

Bob Odenkirk

Louis Garrel

KÜÇÜK KADINLAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Küçük Kadınlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.