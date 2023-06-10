Ev Sahibi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ev Sahibi filminin IMDb puanı kaç?
2020 yılında vizyona giren Ev Sahibi filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Ev Sahibi filminin konusu nedir? Ev Sahibi filminin oyuncuları kim? Ev Sahibi filminin IMDb puanı kaç?
Ev Sahibi (Host), yönetmenliğini üstlenen Rob Savage’ın, senaristliğinde Gemma Hurley ve Jed Shepherd’la birlikte çalıştığı, 2020 yapımlı bir dram filmidir.
EV SAHİBİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Altı arkadaş, sokağa çıkma yasağı sırasında Zoom aracılığıyla bir seans düzenlemek için bir medyum tutar, ancak işler hızla ters gitmeye başlar.
Altı arkadaş karantinadaki sokağa çıkma yasağı sırasında bir medyumla görüşme yapmaya karar verir. Online olarak yapılan seans başladıktan bir süre sonra işler ters gitmeye başlar. evlerinde bir tuhaflık olduğunu anlayan altı arkadaş, kötü bir ruhun evlerini ele geçirmeye başladığını fark eder.
EV SAHİBİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Haley Bishop
Jemma Moore
Emma Louise Webb
Radina Drandova
Caroline Ward
Edward Linard
Seylan Baxter
Jinny Lofthouse
Alan Emrys
Patrick Ward
EV SAHİBİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Ev Sahibi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.
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