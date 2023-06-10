Şeker Çocuk filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Şeker Çocuk filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 10.06.2023 - 13:42

Güncelleme: 10.06.2023 - 13:42

Şeker Çocuk (Honey Boy), yönetmenliğini Alma Har’el, senaristliğini Shia LaBeouf’un üstlendiği, 2019 yapımlı bir drama filmidir.

ŞEKER ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, alkol bağımlısı babasıyla ilişkisini düzeltmeye çalışan bir çocuk yıldızın hikayesini anlatan yapım, genel hatlarıyla Shia LaBeouf’in hayatını konu alıyor.

Shia LaBeouf’ın hayatını konu alan yapımda, çocuk oyuncu olan Otis, akli dengesi yerinde olmayan babası ile mücadele etmek zorunda kalır. Otis'in eski bir palyaço olan babası James, alkol bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyon merkezine yatıp, tedavi görür. Tedavisinin bitmesinin ardından temiz kalıp, sorumluluk almaya çalışan James, setlerde oğlunu tehdit ederek onun motive olmasını sağlar. Otis, sancılı geçen çocukluk döneminin ardından artık bir yetişkin olduğundaysa sadece babası ile ilgili sorunlarla değil, kendi mental sorunlarıyla da başa çıkmak zorunda kalır.

ŞEKER ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Shia LaBeouf

Lucas Hedges

Noah Jupe

FKA twigs

Maika Monroe

Natasha Lyonne

ŞEKER ÇOCUK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Şeker Çocuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.